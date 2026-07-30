Задержан основной акционер белгородской ГК «Эфко» Валерий Кустов

В Мещанский райсуд Москвы поступили ходатайства следствия о заключении под стражу председателя совета директоров белгородской группы компаний «Эфко» Валерия Кустова и генерального директора АО «УК "Эфко"» Евгения Ляшенко. Согласно картотеке суда, им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Кустов в 2008 году

Фото: Ъ Валерий Кустов в 2008 году

Фото: Ъ

Ранее суд в Москве арестовал директора по стратегическому развитию «Эфко» Владислава Романцева и замдиректора по развитию компании Екатерину Кустову. По данным «Ъ», дело топ-менеджеров холдинга связано с расследованием мошенничества в отношении бывшего топ-менеджера «Эфко» Юрия Козаренко. Ему вменяются махинации при производстве гражданских беспилотников.

ГК «Эфко» существует с 1994 года. Состав соучредителей не раскрывается, основным владельцем считается Валерий Кустов. Согласно Infoline, в 2025 году группа стала третьим по объему бизнеса игроком в пищевой отрасли, уступив PepsiCo и «Русагро». Консолидированная выручка группы составила 344 млрд руб.

Владимир Зоркий