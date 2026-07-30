У Сергея Гончарова появился новый партнер в энергетическом бизнесе в Воронеже

В занимающейся энергетическим бизнесом структуре ГК «Развитие» воронежского девелопера Сергея Гончарова ООО «Горэлектросеть-Воронеж» изменился состав учредителей. Как стало известно «Ъ-Черноземье», владельцем 49,04% «Горэлектросети» стало местное ООО «Региональная сетевая компания» (РСК) Максима Любаева. Номинальная стоимость доли составила 109,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Любаев через РСК стал в компании новым партнером господина Гоначарова и его компаньона Дениса Гриднева — за счет сокращения долей двух последних бизнесменов. Доли господ Гриднева и Гончарова в «Горэлектросети» сократились с 51% и 49% до 25,98% и 24,96% соответственно. Их доли номинально стоят теперь 57,8 и 55,5 млн руб. соответственно. Но все равно вместе прежние компаньоны сохранили контрольную долю в 51% (50,94%) компании. Изменения внесены в ЕГРЮЛ 27 июля.

Максим Любаев подтвердил «Ъ-Черноземье», что стал партнером Сергея Гончарова в энергетическом направлении бизнеса последнего, но воздержался от более подробных комментариев о сути совместного проекта, сославшись на занятость. В пресс-службе «Развития» планируют прокомментировать «Ъ-Черноземье» сделку позднее.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горэлектросеть-Воронеж» зарегистрировано в 2014 году в Воронеже. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и техприсоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 222,5 млн руб. Гендиректор — Денис Гриднев. 49,04% долей принадлежит ООО «РСК», господину Гридневу — 25,98%, Сергею Гончарову — 24,96%. Выручка «Горэлектросети» в 2025 году выросла на 64%, до 250,5 млн руб. Чистая прибыль составила 18,5 млн руб. против убытка в 9,2 млн руб. годом ранее. Организация занимается, в числе прочего, работами по установке и замене электросчетчиков. РСК зарегистрирована в 2017 году в Воронеже. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставный капитал — 80 тыс. руб. Директор и единственный бенефициар — Максим Любаев. Выручка РСК в 2025 году выросла на 1% к 2024-му, с 202,1 млн до 203,9 млн руб. Чистая прибыль сократилась на 58%, с 15,5 млн до 6,5 млн руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», РСК известна в Воронеже в том числе произошедшим в 2019 году публичным конфликтом с «Россетями» (тогда — филиалом ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго») из-за конкуренции за крупного клиента — строившийся завод сельхозтехники французской Kuhn Group в Рамонском районе.

Расценки конкурентов за техприсоединение отличались в пять раз (50 и 250 млн руб.), местная компания заявляла, что «Россети» не допускают ее к инфраструктуре, в госкомпании — опровергали конфликт. К контролю за спором подключались даже тогдашний гендиректор «Россетей Центра» Игорь Маковский и губернатор Воронежской области Александр Гусев, а затем спор перешел в судебную плоскость. В итоге госкомпания выдвинула для Kuhn более выгодные условия, инвестор принял именно ее предложение, а не РСК.

И у «Горэлектросети-Воронеж» тоже есть опыт разногласий с «Россетями». В 2023 году госкомпанию оштрафовала на 2 млн руб. ФАС за то, что она ущемила «Горэлектросеть», навязав ей два договора техпроисоединения в сумме на 1,1 млрд руб.

Подробнее о конфликте РСК и «Россетей»— в материале «Ъ-Черноземье» «На площадке Kuhn растет напряжение».

Сергей Калашников