Курской области выделили 164 млн рублей на поддержку коммунальных предприятий

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Курской области 163,9 млн руб. из резервного фонда кабмина. Эти средства предусмотрены на поддержку 22 коммунальных организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

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Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ Здание правительства РФ

Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ

Средства позволят частично компенсировать потери организаций из-за приостановки начисления платы за жилищно-коммунальные услуги в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. Такое решение было принято еще в августе 2024 года в связи с вторжением ВСУ. По последним данным главы СКР Александра Бастрыкина, в результате боевых действий на территории региона погибли 633 мирных жителя, еще 561 человек получил ранения, в том числе 25 детей.

В середине июля кабмин выделил еще 3 млрд руб. Курской и Белгородской областям на компенсацию аренды жилья тем, кто потерял свой дом из-за атак со стороны Украины.

Алина Морозова