После ДТП на окружной в Ярославле водителя увезли в больницу

В аварии на Юго-Западной окружной дороге с участием двух автомобилей пострадал 80-летний водитель. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

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Авария зафиксирована 30 июля в 16:40 на 7-м км. По данным полиции, водитель Skoda планировал развернуться, но не занял крайнее левое положение на дороге, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутно движущимся автомобилем Hyundai. В результате аварии водитель Skoda госпитализирован с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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Алла Чижова