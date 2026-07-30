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После ДТП на окружной в Ярославле водителя увезли в больницу

В аварии на Юго-Западной окружной дороге с участием двух автомобилей пострадал 80-летний водитель. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария зафиксирована 30 июля в 16:40 на 7-м км. По данным полиции, водитель Skoda планировал развернуться, но не занял крайнее левое положение на дороге, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутно движущимся автомобилем Hyundai. В результате аварии водитель Skoda госпитализирован с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Алла Чижова

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