Опубликована памятка для ярославцев на случай угрозы атаки БПЛА в День города

При объявлении угрозы атаки беспилотников в период проведения Дня города необходимо прекратить участие в праздновании и покинуть открытое пространство. Памятку для населения опубликовала администрация Пошехонского округа Ярославской области на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В эту субботу, 1 августа, День города отметят Рыбинск и Пошехонье. Как пояснили в администрации округа, информацию об угрозе могут озвучить организаторы во время мероприятия или же зазвучат сирены. В первую очередь нужно сохранять спокойствие и покинуть открытые пространства.

«Организованно, без толкотни, направляйтесь в ближайшее укрытие, следуя указаниям организаторов, волонтеров и сотрудников правоохранительных органов»,— сообщили в администрации.

Если удалось попасть в здание, то необходимо отойти от окон и укрыться во внутренних помещениях: коридоре, ванной, тамбуре. Если рядом домов не оказалось, то администрация рекомендует укрыться в любых естественных или искусственных углублениях: канавах, оврагах. Нельзя укрываться под стенами зданий или под автомобилями.

«Если укрытия нет, а БПЛА виден или слышен (характерный звук двигателя) — немедленно лягте на землю лицом вниз, закройте голову руками и приоткройте рот (для защиты от взрывной волны). Большинство осколков разлетается на высоте 30–50 см над поверхностью»,— говорится в сообщении администрации.

При визуальном обнаружении беспилотника нельзя пытаться его сбить, необходимо отойти как можно дальше и сообщить в экстренные службы о месте, где был замечен БПЛА, сколько всего было дронов, их направлении, высоте и характере поведения: зависает, движется, сбрасывает что-либо.

Во время беспилотной опасности и после снятия режима запрещено приближаться к упавшим беспилотникам и пользоваться рядом с ними телефоном, а также снимать работу ПВО.

Алла Чижова