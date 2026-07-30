В Сочи отработали ликвидацию ЧС в концертном зале «Фестивальный»

В концертном зале «Фестивальный» в Сочи состоялись учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в учреждении культуры. Тренировка прошла в рамках плана мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По сценарию учений обломки беспилотного летательного аппарата частично разрушили здание концертного зала. Повреждение электропроводки спровоцировало пожар, были нарушены инженерные коммуникации и частично уничтожены пути эвакуации. Несколько человек по условиям учений получили травмы и ожоги, также предполагалось нахождение пострадавших под завалами.

Участники отработали алгоритмы взаимодействия при проведении аварийно-спасательных работ, тушении огня, эвакуации пострадавших, оказании медицинской помощи и восстановлении объектов инженерной инфраструктуры. К тренировке привлекли подразделения МЧС России, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Кубань-СПАС, городской Службы спасения, Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС России, сотрудников МВД и Росгвардии, специалистов Единой дежурно-диспетчерской службы, станции скорой медицинской помощи, предприятий коммунального комплекса и других организаций. Всего были задействованы около 80 специалистов и 13 единиц техники.

По итогам учений все службы получили положительную оценку. «Для нас принципиально важно, чтобы каждая служба действовала оперативно и слаженно, ведь от этого напрямую зависят безопасность людей и скорость ликвидации последствий возможных происшествий. На учениях в концертном зале "Фестивальный" службы действовали в четком соответствии со своими обязанностями»,— прокомментировал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов.

Командно-штабные учения на объектах городской инфраструктуры проводятся на постоянной основе по поручению главы Сочи Андрея Прошунина.

Анна Гречко