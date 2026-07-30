АСВ выставило на торги долг батайского предпринимателя на 2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги право требования к предпринимателю Дмитрию Шеховцову и его солидарному должнику - бизнесмену из Батайска, экс-топ-менеджера «Невского банка» Владимиру Бондаренко на сумму более 2 млрд рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Аукцион состоится 30 июня на площадке АО «Российский аукционный дом». Лот оценен в 2 млрд руб. без дисконта и включает солидарные обязательства Дмитрия Шеховцова, в отношении которого введена процедура реструктуризации долгов, и Владимира Бондаренко, признанного банкротом.

Владимир Бондаренко — временно исполняющий обязанности председателя правления ПАО «Невский народный банк» с 22 октября 2019 года по 19 декабря 2019 года.

Основанием для формирования долга послужили определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 июля 2023 года о взыскании убытков с лиц, контролировавших банк, а также приговор Замоскворецкого районного суда Москвы от 13 ноября 2023 года по уголовному делу.

В настоящее время ГСУ ГУ МВД России по Москве ведёт уголовное дело в отношении соучастников Владимира Бондаренко — Клигмана И. В. и Урина Е. Р. — по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). После вступления приговора в силу АСВ намерено подать гражданский иск к Урину и Клигману; в случае его удовлетворения их обязательства приобретут солидарный характер с реализуемым правом требования.

Второй лот — права требования только к Владимиру Бондаренко на сумму 488,7 млн рублей — выставлен с начальной ценой 354,7 млн рублей. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены, размер задатка — 15% от неё. Приём заявок открывается 20 мая 2026 года и завершается за пять календарных дней до даты торгов.

Если первые торги не состоятся, повторный аукцион назначен на 19 августа с уменьшением начальной цены на 10%. При повторной неудаче с 9 октября по 23 ноября 2026 года пройдут торги посредством публичного предложения с поэтапным снижением стоимости: к финальному периоду (18–23 ноября) цена второго лота может опуститься до 22,24% от номинала — до 449,1 млн рублей.

Лицензия ПАО «Невский народный банк» была отозвана Банком России в начале 2020 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал кредитную организацию банкротом 19 марта 2020 года.

Врио председателя правления ПАО «Невский банк» Владимира Бондаренко заочно признали виновным в хищении средств кредитной организации на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Его осудили на девять лет и обязали выплатить штраф в размере миллиона рублей.

Тат Гаспарян