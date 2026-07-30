Пашинян заявил о поиске экономической и политической альтернативы России

Россия ждет от Армении «эксклюзивности в отношениях», но армянская сторона «не принимает этот подход», заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, Ереван ищет альтернативы отношениям с Москвой не только в экономическом, но и в политическом плане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Проблема заключается в следующем: Армения подписала документы о стратегических отношениях с Китаем, США, Великобританией, Нидерландами, Францией и другими странами. До этого Армения не могла иметь стратегические отношения с таким количеством стран»,— рассказал господин Пашинян на брифинге (цитата по ТАСС).

27 июля Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным. Премьер-министр Армении заявил президенту России, что «эпоха отсутствия альтернатив закончилась». Вопросы членства Армении в ЕАЭС и интеграция в ЕС остаются открытыми, уточнил он. При этом в целом господин Пашинян позитивно оценил телефонный разговор.

Подробности — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».