Армения не встала с двух стульев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Путиным, обсудив с ним главные раздражители в отношениях с Москвой. В ходе разговора, инициированного Ереваном, он призвал к скорейшему снятию ограничений на экспорт армянских товаров на российский рынок, указав на то, что эти меры противоречат договорно-правовой базе двусторонних отношений и положениям Евразийского экономического союза. Никол Пашинян также дал понять, что Ереван не намерен выполнять требование о скорейшем проведении референдума по членству страны в ЕАЭС и ЕС, которое армянская сторона считает преждевременным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Армении Никол Пашинян все еще раздумывает над вопросом Москвы, «в какую сторону армяне хотят идти» — в ЕС или ЕАЭС

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Премьер Армении Никол Пашинян все еще раздумывает над вопросом Москвы, «в какую сторону армяне хотят идти» — в ЕС или ЕАЭС

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Новый разговор Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, инициированный Ереваном, состоялся 27 июля, всего через две недели после его первого после июньских выборов в Армении визита в Россию и переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге.

Заявления, сделанные по итогам разговора Путина и Пашиняна, указывают на то, что продолжающийся после выборов активный диалог сторон пока не привел к сближению их позиций по вопросу о главном стратегическом выборе Армении. Несмотря на растущее давление Москвы, Ереван по-прежнему пытается балансировать между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом.

«Обсуждали двусторонние отношения. И был разговор в продолжение того понимания и того заявления, которое недавно было принято, лидеров стран ЕАЭС по Армении. Была подчеркнута необходимость скорейшего проведения в Армении референдума на предмет того — определиться, в какую сторону армяне хотят идти»,— сообщил по итогам разговора пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Однако официальное заявление пресс-службы армянского премьера, сделанное после его беседы с Владимиром Путиным, показало, что в Ереване по-прежнему считают это требование преждевременным и на данный момент неактуальным.

«Касательно проведения в Республике Армения референдума по вопросу членства Армении в Европейском союзе, о чем говорится в принятом 29 мая совместном заявлении глав четырех государств—членов ЕАЭС, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС и когда данная тема получит предметный характер»,— сообщили в пресс-службе Никола Пашиняна. Заявляя о «приверженности диалогу», армянский премьер, впрочем, все же позволил себе бросить камень в огород России. В ходе беседы с Путиным он выразил мысль о том, что «ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и положениям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры для решения этих вопросов».

Необходимость срочно позвонить в Кремль у премьера Пашиняна возникла в связи с нарастающими проблемами с реализацией армянских товаров после введения Россельхознадзором ряда ограничений на их импорт и ростом протестных настроений среди армянских производителей.

Прозвучавшие ранее заявления Никола Пашиняна и министра экономики Геворга Папояна о том, что после применения рестриктивных мер Россельхознадзора для армянской продукции откроется рынок Евросоюза, пока остаются лишь декларацией.

Обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен упростить торговлю некоторыми армянскими товарами, в частности продуктами агропромышленного комплекса, реализовано не было.

В ходе состоявшегося в начале июля визита в Ереван Урсула фон дер Ляйен также сообщила о намерении ЕС ввести для Армении автономные торговые меры, которые позволят освободить от пошлин около 80% армянского экспорта.

На этом фоне на прошлой неделе свою протестную акцию провели армянские производители овощей, перекрывшие трассу из Еревана в Иран после того, как перерабатывающие предприятия стали отказываться покупать их продукцию.

В схожей ситуации оказались и армянские производители рыбы, которые провели пикет у здания правительства в Ереване.

«Мы ожидаем программы господдержки. Правительство начало две программы, но они не принесут пользы. Власти хотят показать, что решили вопрос, но европейский рынок для нас все еще недосягаем. Существующие объемы сбыть на европейском рынке нереально»,— признал глава Рыбоводческого союза Армении Гор Григорян. «Объем экспорта рыбы достиг 13 тыс. тонн в год. Как правительство намерено перенаправить этот объем в Европу? Это невозможно. Решение об экспорте рыбы в ЕС есть, но предстоит еще долгий путь, а до этого хозяйства просто развалятся. В Армении более 100 рыбоводческих хозяйств, из них около десяти компаний — экспортеры»,— добавил Гор Григорян.

Несмотря на нарастающие протесты, премьер Пашинян дает понять, что не намерен отказываться от прежнего курса балансирования между ЕС и ЕАЭС.

Так, 25 июля — за два дня до разговора с Владимиром Путиным — он провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив с ним «важность расширения экспортных возможностей Армении» и поблагодарив Макрона за «постоянную поддержку Францией повестки демократических реформ в стране». Как сообщила пресс-служба армянского премьера, в ходе беседы также обсуждался процесс углубления партнерства между Арменией и ЕС.

Свою политику балансирования между мировыми центрами силы на прошлой неделе Никол Пашинян проиллюстрировал при помощи придуманной им притчи о бьющейся в стекло птичке, которая, как он написал в своем Telegram-канале, «может поменять ход истории». Разместив в соцсети видео, на котором крошечная птица бьется в окно помещения, безуспешно пытаясь выбраться наружу, Никол Пашинян написал: «Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьется о стекло, потому что видит перед собой свободное пространство». Но, по его словам, сколько бы птица ни летала, ни билась, ни продолжала то же самое действие, она не сможет выбраться.

«Между тем реальность такова, что вот здесь, рядом, совсем рядом, есть открытая дверь, через которую можно выйти, и единственный способ для нашей птички выбраться — это отказаться от этой логики постоянно биться о стекло и выбрать другой путь. И, по сути, это то, что нужно знать о нашей истории»,— заметил Пашинян. Ранее он обнародовал формулу независимости Армении, заявив, что ее можно обеспечить, «заменив зависимость от немногих на зависимость от многих».

Сергей Строкань