Пашинян позитивно оценил телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, стороны пришли к взаимопониманию по нескольким вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Одной из важнейших тем армянский премьер назвал легитимное право Еревана сформулировать для себя альтернативы. Речь идет о выборе страны остаться членом ЕАЭС или продолжить сближение с Евросоюзом. «Мы заявили об этом пути и пойдем этим путем, особенно сейчас, когда народ Армении проголосовал за это»,— сказал господин Пашинян на брифинге (трансляцию вело Armenpress). Время, когда «у Армении нет альтернатив», прошло, добавил премьер.

Никол Пашинян и Владимир Путин провели телефонный разговор 27 июля — впервые после парламентских выборов в Армении. В Кремле говорили, что инициатором переговоров выступил Ереван.