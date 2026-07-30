Ozon отменил звонок с топ-менеджментом по итогам второго квартала

Маркетплейс Ozon (MOEX: OZON), отчитавшийся 30 июля за второй квартал и первое полугодие 2026 года, отменил звонок для аналитиков и инвесторов с топ-менеджментом. Об этом сообщили в Telegram-канале Ozon HQ.

«Cегодняшний эфир с топ-менеджментом провести не сможем, но будем рады ответить на ваши вопросы на ir@ozon.ru или в личных сообщениях канала»,— написали представители компании. Причину, по которой звонок пришлось отменить, маркетплейс не привел.

Из финотчетности Ozon за второй квартал следует, что чистая прибыль компании выросла вдвое, до 10,1 млрд руб. год к году. Маркетплейс также исключил серьезные перебои в работе из-за ситуации на российском топливном рынке. При этом в число операционных рисков компания добавила «возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий».