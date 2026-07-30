В Ozon заявили об отсутствии серьезных перебоев в работе из-за ситуации с топливом

Ozon (MOEX: OZON) не наблюдает серьезных перебоев в работе из-за обострившейся в июне ситуации на российском топливном рынке. Об этом компания сообщила в финотчете за второй квартал и первое полугодие 2026 года.

«Несмотря на значимую роль транспортных перевозок в операционной деятельности Ozon, компания не наблюдает существенных перебоев в работе. Мы пристально следим за ситуацией и оперативно принимаем соответствующие меры для оптимизации операционных процессов»,— следует из сообщения.

24 июля глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина сообщила о постепенной нормализации обстановки на топливном рынке в стране. При этом, по ее словам, в зависимости от региона ситуация отличается.

Перебои с поставками топлива в России возникли в конце мая из-за участившихся атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. Для нормализации ситуации на рынке правительство приостановило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер (налоговый стимул) для импорта топлива и роста внутреннего производства. Кроме того, что на АЗС страны стали вводить ограничения на отпуск топлива в одни руки.