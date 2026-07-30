В Ozon заявили об отсутствии серьезных перебоев в работе из-за ситуации с топливом
Ozon (MOEX: OZON) не наблюдает серьезных перебоев в работе из-за обострившейся в июне ситуации на российском топливном рынке. Об этом компания сообщила в финотчете за второй квартал и первое полугодие 2026 года.
«Несмотря на значимую роль транспортных перевозок в операционной деятельности Ozon, компания не наблюдает существенных перебоев в работе. Мы пристально следим за ситуацией и оперативно принимаем соответствующие меры для оптимизации операционных процессов»,— следует из сообщения.
24 июля глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина сообщила о постепенной нормализации обстановки на топливном рынке в стране. При этом, по ее словам, в зависимости от региона ситуация отличается.
Перебои с поставками топлива в России возникли в конце мая из-за участившихся атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. Для нормализации ситуации на рынке правительство приостановило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер (налоговый стимул) для импорта топлива и роста внутреннего производства. Кроме того, что на АЗС страны стали вводить ограничения на отпуск топлива в одни руки.
Перебои с поставками топлива в России, обострившиеся в конце мая 2026 года, стали результатом атак беспилотных летательных аппаратов, выводящих из строя российские НПЗ. Проблема усугублялась плановыми и внеплановыми ремонтами НПЗ, а также логистическими трудностями, что привело к снижению производства топлива. В результате этого, в июне 2026 года объем нефтепереработки в России упал до минимального уровня за последние годы — 4,1 млн баррелей в сутки, а продажи бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже существенно сократились.
Ситуация привела к дефициту топлива в более чем 30 регионах России, включая южные регионы, где сократилось число АЗС, продающих бензин. В ответ на это правительство приняло ряд мер, таких как увеличение загрузки НПЗ, перенос их ремонтов, использование запасов топлива, запрет на экспорт дизельного топлива (в дополнение к ранее введенному запрету на экспорт бензина), а также разрешение на оборот бензина «Евро-3» с пониженными экологическими требованиями. Кроме того, рассматривались поправки в Налоговый кодекс, касающиеся акцизов на бензин и условий получения топливного демпфера для импортеров.