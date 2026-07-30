Ozon увеличил чистую прибыль вдвое во втором квартале

Чистая прибыль маркетплейса Ozon (MOEX: OZON) составила 10,1 млрд руб. по итогам второго квартала 2026 года. Это вдвое больше аналогичного показателя годом ранее, следует из неаудированной финотчетности компании.

Увеличение чистой прибыли Ozon объяснил ростом операционной прибыли и прибыли от курсовых разниц на 2,7 млрд руб. Выручка группы за указанный период достигла 334,2 млрд руб. (+47%), а ключевым драйвером стали доходы от оказания услуг. Скорректированная EBITDA компании составила 57,9 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 22,4 млрд руб. — до 79,9 млрд руб. за счет роста выручки и инициатив по контролю за издержками.

Выручка e-commerce бизнеса Ozon составила 273,8 млрд руб. из-за роста оборота и выручки от оказания услуг маркетплейса. Скорректированная EBITDA сегмента увеличилась на 54% — до 38,2 млрд руб. Оборот (GMV) с учетом услуг достиг 1,3 трлн руб. благодаря росту числа заказов.

Выручка финтех-сегмента Ozon выросла до 69,7 млрд руб. из-за развития кредитного и транзакционного бизнесов во втором квартале. Скорректированная EBITDA составила 19,7 млрд руб., а прибыль до налогообложения — 18,8 млрд руб.