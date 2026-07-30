Ozon увеличил чистую прибыль вдвое во втором квартале
Чистая прибыль маркетплейса Ozon (MOEX: OZON) составила 10,1 млрд руб. по итогам второго квартала 2026 года. Это вдвое больше аналогичного показателя годом ранее, следует из неаудированной финотчетности компании.
Увеличение чистой прибыли Ozon объяснил ростом операционной прибыли и прибыли от курсовых разниц на 2,7 млрд руб. Выручка группы за указанный период достигла 334,2 млрд руб. (+47%), а ключевым драйвером стали доходы от оказания услуг. Скорректированная EBITDA компании составила 57,9 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 22,4 млрд руб. — до 79,9 млрд руб. за счет роста выручки и инициатив по контролю за издержками.
Выручка e-commerce бизнеса Ozon составила 273,8 млрд руб. из-за роста оборота и выручки от оказания услуг маркетплейса. Скорректированная EBITDA сегмента увеличилась на 54% — до 38,2 млрд руб. Оборот (GMV) с учетом услуг достиг 1,3 трлн руб. благодаря росту числа заказов.
Выручка финтех-сегмента Ozon выросла до 69,7 млрд руб. из-за развития кредитного и транзакционного бизнесов во втором квартале. Скорректированная EBITDA составила 19,7 млрд руб., а прибыль до налогообложения — 18,8 млрд руб.
Увеличение чистой прибыли Ozon во втором квартале 2026 года до 10,1 млрд руб. продолжает позитивную тенденцию, начавшуюся во втором квартале 2025 года, когда компания впервые получила чистую прибыль в 359 млн руб. Это стало возможным благодаря развитию финтех-услуг и процентной выручки. После этого Ozon фиксировал чистую прибыль и в третьем (2,9 млрд руб.), и в четвертом (3,7 млрд руб.) кварталах 2025 года, несмотря на общий годовой убыток 0,9 млрд руб., что значительно меньше предыдущих показателей.
Компания активно инвестирует в расширение логистической инфраструктуры. К концу 2024 года Ozon увеличил складскую площадь до 3,5 млн кв. м, открыл 46 складов и довел число пунктов выдачи заказов до 60 тыс., из которых 25 тыс. находятся в малых городах. В течение 2024–2025 годов были введены в эксплуатацию крупные складские комплексы в Красноярском крае и запланировано строительство в Томской области, что должно укрепить позиции Ozon на российском рынке и, возможно, способствовать выходу на новые международные рынки.