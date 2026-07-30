Удмуртия находилась под угрозой атаки БПЛА пять часов, пострадал склад WB

В Удмуртии сняли все сигналы, связанные с угрозой атаки БПЛА. Об этом в 12:42 в Max сообщила врио главы республики Ольга Абрамова. Движение общественного транспорта в Ижевске восстановлено, аэропорт столицы Удмуртии начал выпускать и принимать самолеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, режим «Опасное небо» действовал более четырех часов. Около 09:00 беспилотники ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries в Сарапуле. Это привело к возгоранию на объекте. Сотрудники были эвакуированы заблаговременно. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. В городе закрыли движение по Ижевскому тракту, вдоль которого находится центр. На место прибыла Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова для проведения оперштаба.

Подробнее об этом — в материале «Этот день хотелось бы начать иначе».