Токсичных веществ в воздухе Сарапула после пожара на Wildberries не выявлено

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии не обнаружило превышений токсических веществ в воздухе Сарапула. Исследование проводилось из-за пожара на складе Wildberries, начавшегося в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Пробы были взяты на границе ближайшей жилой застройки — у деревень Пастухова и Антипино. Лабораторные исследования провели на содержание угарного газа, диоксида серы, хлора и других вредных веществ. Управление продолжает мониторинг качества воздуха в городе и районе республики.

Напомним, площадь склада в Сарапуле превышает 50 тыс. кв. м. Сотрудники были заблаговременно эвакуированы. На место для проведения оперштаба прибыла врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. Власти собирают информацию о селлерах, чьи товары пострадали при пожаре на складе. СК завел дело о теракте после атаки дронов. Удмуртия находилась под угрозой атаки БПЛА около пяти часов.

Подробнее об этом — в материале «Этот день хотелось бы начать иначе».