Торговый центр «Зеленокумский» выставили на торги за 23,7 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО ТЦ «Зеленокумский» Сергей Марков объявил открытый аукцион по продаже основного имущественного комплекса обанкротившейся компании в Зеленокумске. Начальная стоимость лота составляет 23,7 млн руб. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Заявки на участие в торгах примут с 3 августа по 14 сентября, аукцион пройдет 17 сентября на электронной площадке Российского аукционного дома.

На продажу выставили комплекс недвижимости на улице 60 лет Октября, 35н. В состав лота входят два небольших нежилых здания площадью 44 кв. м каждое, основное здание площадью 1,504 тыс. кв. м, а также земельный участок площадью 7,079 тыс. кв. м. Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк», поэтому средства от его реализации направят прежде всего на расчеты с залоговым кредитором в порядке, установленном законодательством о банкротстве. Размер задатка для участия в торгах составляет 2,37 млн руб., шаг аукциона — 1,185 млн руб.

Это уже вторая попытка реализации активов должника. В начале июля конкурсный управляющий выставил на продажу два лота общей стоимостью 30,2 млн руб. Помимо нынешнего объекта за 23,7 млн руб., тогда в конкурсную массу включили еще один имущественный комплекс стоимостью 6,5 млн руб., куда вошли нежилое здание площадью свыше 1 тыс. кв. м и земельный участок площадью около 1,7 тыс. кв. м.

История банкротства торгового центра началась в конце 2023 года, когда с заявлением о признании компании несостоятельной в Арбитражный суд Ставропольского края обратился Сбербанк. В марте 2024 года суд ввел процедуру наблюдения, а 28 августа 2024 года признал ООО ТЦ «Зеленокумский» банкротом и открыл конкурсное производство. Суд пришел к выводу, что восстановить платежеспособность предприятия невозможно. При этом временный управляющий указал, что у должника достаточно имущества для покрытия судебных расходов и частичного удовлетворения требований кредиторов за счет его продажи.

Материалы суда показывают, что анализ финансового состояния компании проводили по документам за период с конца 2021 по конец 2023 года. Управляющий не выявил признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, однако обнаружил сделки и действия руководства, которые не соответствовали законодательству и рыночным условиям. По его оценке, именно они стали одной из причин возникновения либо увеличения неплатежеспособности общества. Эти выводы легли в основу решения о введении конкурсного производства.

На первом собрании кредиторов, которое прошло 15 июля 2024 года, присутствовали владельцы более 96,6% голосов реестра требований. Кредиторы поддержали обращение в суд с ходатайством о признании должника банкротом, отказались от создания комитета кредиторов и избрали представителем собрания Сбербанк. После этого суд утвердил конкурсного управляющего и обязал руководство предприятия передать ему всю документацию и имущество компании.

По данным судебного решения, ООО ТЦ «Зеленокумский» зарегистрировали в мае 2016 года. Основным видом деятельности компании значилась деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Согласно данным СПАРК, учредителем общества выступает Алексей Макшанов, уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Последнюю бухгалтерскую отчетность предприятие раскрыло за 2021 год. Тогда выручка сократилась на 34%, до 535,4 млн руб., а чистый убыток достиг 4,1 млн руб. На момент признания общества банкротом размер его задолженности составлял около 14,3 млн руб.

Станислав Маслаков