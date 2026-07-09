Здания ТЦ «Зеленокумский» выставили на торги за 30 млн рублей

Конкурсный управляющий Сергей Марков объявил торги по продаже зданий и земельных участков обанкротившегося ТЦ «Зеленокумский». Цена за два лота составляет 30,2 млн руб. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В состав первого лота входит нежилое здание площадью более 1 тыс. кв. м в г. Зеленокумске, по ул. 60 лет Октября, 35 «К», и земельный участок в 1,7 тыс. кв. м по тому же адресу. Начальная цена лота составляет 6,5 млн руб.

Отдельным лотом продается здание площадью 182,4 кв. м по ул. 60 лет Октября, 35 «А», и прилегающий к нему земельный участок площадью более 7 тыс. кв. м. Эта недвижимость оценена в 23,7 млн руб.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 3 августа по 14 сентября 2026 года. Шаг аукциона — 5%, задаток — 10%. Торги пройдут 17 сентября на ЭТП РАД.

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО ТЦ «Зеленокумский» банкротом в августе 2024 года с долгами в 14,3 млн руб. Срок конкурсного производства был продлен в июле 2025 года.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ТЦ «Зеленокумский» образовано 23 мая 2016 года. Учредителем является Алексей Макшанов. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Последнюю финансовую отчетность организации предоставила за 2021 год. Тогда выручка торгового центра сократилась на 34% — до 535,4 млн руб., а чистый убыток составил 4,1 млн руб.

Наталья Белоштейн