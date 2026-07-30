В школах Ярославля остается 666 свободных мест в первых классах

По состоянию на 27 июля в образовательных комплексах Ярославля остается 666 свободных мест для первоклассников. Соответствующие данные размещены на сайте городского департамента образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Больше всего свободных мест остается в образовательных комплексах (ОК) Дзержинского района — чуть больше трети от общего числа. В частности, ОК № 9 готов принять еще 56 детей, ОК № 8 — 49, ОК № 2 — 38. Мест для первоклассников не осталось в ОК Гимназия № 2, ОК № 10 и 37.

В школах Фрунзенского района свободно 147 мест. Больше всего детей готовы еще принять ОК № 28, 34 и 36. Мест в ОК № 35 и 38 для первоклассников не осталось.

В центральной части Ярославля остается еще 121 место. В том числе еще 39 детей готов принять ОК № 20, 20 детей — ОК № 19, 33 ребенка — ОК № 25. Места закончились только в ОК № 1, 21 и 24.

В Заволжском и Красноперекопском районах доступно еще 85 и 89 мест соответственно. Заволжские ОК № 13 и 17 готовы принять 36 и 24 ребенка соответственно, а в ОК № 14 и 16 мест уже нет. В Красноперекопском районе места для первоклассников остались во всех школах. Больше всего детей готов принять ОК № 27 — 26.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья остается 129 свободных мест в первых классах. Кроме того, для поступления в 10-е классы остается еще 472 свободных места. При этом меньше всего их осталось в естественно-научном профиле (35), а больше всего — в универсальном (217) и социально-экономическом (115).

Алла Чижова