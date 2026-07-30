Дрозденко пообещал поддержать бизнес Ленобласти после атаки БПЛА на Wildberries

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил оказать поддержку предпринимателям, чьи товары пострадали в результате атаки беспилотников на логистический комплекс Wildberries. По предварительным данным, ущерб понесли около 1,5 тыс. продавцов из региона, сообщил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам господина Дрозденко, предпринимателям предоставят льготные займы на пополнение оборотных средств

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ По словам господина Дрозденко, предпринимателям предоставят льготные займы на пополнение оборотных средств

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам господина Дрозденко, предпринимателям предоставят льготные займы на пополнение оборотных средств, чтобы они могли восстановить товарные запасы. Кроме того, как отметил глава региона, со следующей недели начнет работу региональный штаб по координации взаимодействия пострадавшего бизнеса, маркетплейса и властей. Для предпринимателей организуют горячую линию.

Господин Дрозденко также поручил экономическому блоку проработать дополнительные меры поддержки на случай, если предоставленных займов будет недостаточно для восстановления.

Как сообщал «Ъ Северо-Запад», 24 июля, логистические комплексы Wildberries в Ленинградской области и Санкт-Петербурге подверглись массированной атаке БПЛА. После попадания беспилотников в складской комплекс в промзоне «Уткина Заводь» в Новосаратовке начался пожар, который охватил около 50 тыс. кв. м. Возгорание полностью ликвидировали только вечером 27 июля. По данным губернатора Ленобласти, в результате происшествия пострадали три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Подробнее об атаке БПЛА 24 июля в Санкт-Петербурге и Ленобласти — в материале «Ъ Северо-Запад» «Налетная ночь».

Карина Дроздецкая