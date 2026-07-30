Над Кубанью и акваториями двух морей уничтожили украинские беспилотники

В течение ночи на 30 июля дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным ведомства, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Краснодарский край вошел в число регионов, над которыми в течение ночи работали силы ПВО. Кроме того, беспилотники уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

С вечера 29 июля на территории Краснодарского края действует режим беспилотной опасности.

Ранее в регионе ввели запрет на съемку и распространение материалов, связанных с атаками беспилотников, работой средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Ограничения действуют в целях обеспечения безопасности. За их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Минобороны не приводит информацию о последствиях отражения атаки и распределении уничтоженных беспилотников по регионам. Ведомство сообщило только об общем количестве перехваченных и уничтоженных летательных аппаратов, а также перечислило территории, над которыми работали силы ПВО.

«Ъ-Новороссийск» писал, что дисконт на российскую нефть Urals в Новороссийске за неделю к 24 июля вырос с $25,5 до $26,6 за баррель из-за роста страховых премий и рисков в Черном море, а также из-за временной приостановки погрузки КТК после атак на танкеры 19–20 июля. При этом отгрузки в порту сократились (загружено всего 4 танкера), а часть судовладельцев ушла из региона, однако в Приморске дисконт, наоборот, уменьшился до $26 из-за переориентации спроса на фоне проблем с саудовской нефтью в Красном море.

Мария Удовик