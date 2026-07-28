Минздрав уточнил категории пациентов для применения вакцины от меланомы
Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава определил условия отбора россиян, которые могут стать участниками клинических испытаний российской мРНК-вакцины от меланомы. Критерии перечислены на сайте НМИЦ.
В список участников клинических испытаний могут войти совершеннолетние граждане с неоперабельной или метастатической меланомой кожи. Также участниками испытаний могут стать россияне, успешно прошедшие хирургическое лечение, предусматривающее полное удаление всех метастатических очагов.
Вакцина показана в том случае, если у пациента уже диагностировали рак кожи и ему предоставили лечение, но сейчас наблюдается рецидив болезни и нет метастазов в головном мозге. Претендовать на отечественное средство могут граждане, у которых только что выявили меланому кожи IB-IV стадии и которым пока не провели никакого противоопухолевого лечения, запланировав при этом хирургическое вмешательство. По данным НМИЦ, вакцину могут ввести пациентам с меланомой кожи с отдаленными метастазами, которые не получали противоопухолевой лекарственной терапии.
В мае руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что анализы пациента, получившего вакцину для терапии меланомы, показали положительную динамику. Ученый подчеркнул, что это начало процесса — основные иммунологические результаты ожидаются позже, после 10 введений препарата.
В апреле Минздрав выдал разрешение на применение в клинической практике мРНК-вакцины для лечения меланомы «Неоонковак». Препарат был разработан совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Его производителем является НМИЦ радиологии.
Разработка мРНК-вакцин для лечения онкологических заболеваний, включая меланому, активно ведётся в России и мире. Российская вакцина «Неоонковак» основана на персонализированном подходе: она создаётся индивидуально для каждого пациента на основе генетического анализа его опухоли, что позволяет иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки. Этот подход отличается от традиционных вакцин, которые могут быть универсальными.
Первые тестовые серии мРНК-вакцин были выпущены ещё в декабре 2025 года НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Производство этих вакцин также планируется на базе НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина и Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена. Андрей Каприн, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава, сообщал, что стоимость создания одной персонализированной вакцины для государства составит около 300 тыс. рублей, при этом для пациентов она будет бесплатной. Вероника Скворцова ранее заявляла, что в ФМБА заканчивают создание вакцины против особых видов меланомы и что российская вакцина от рака прошла доклинические исследования.
Включение таких вакцин в программу государственных гарантий оказания медицинской помощи гражданам России, о чём сообщил Михаил Мурашко, означает, что онковакцины будут доступны широкому кругу пациентов, хотя массовое применение пока не обсуждается. В целом, эта технология борьбы с раком является значимым прорывом, хотя ученым предстоит ещё оценить её полную эффективность и безопасность. Ранее сообщалось о европейских разработках, например, экспериментальной вакцине компаний Moderna и Merck, которая также показала эффективные результаты в борьбе с раком кожи.