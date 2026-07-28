Минздрав уточнил категории пациентов для применения вакцины от меланомы

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава определил условия отбора россиян, которые могут стать участниками клинических испытаний российской мРНК-вакцины от меланомы. Критерии перечислены на сайте НМИЦ.

В список участников клинических испытаний могут войти совершеннолетние граждане с неоперабельной или метастатической меланомой кожи. Также участниками испытаний могут стать россияне, успешно прошедшие хирургическое лечение, предусматривающее полное удаление всех метастатических очагов.

Вакцина показана в том случае, если у пациента уже диагностировали рак кожи и ему предоставили лечение, но сейчас наблюдается рецидив болезни и нет метастазов в головном мозге. Претендовать на отечественное средство могут граждане, у которых только что выявили меланому кожи IB-IV стадии и которым пока не провели никакого противоопухолевого лечения, запланировав при этом хирургическое вмешательство. По данным НМИЦ, вакцину могут ввести пациентам с меланомой кожи с отдаленными метастазами, которые не получали противоопухолевой лекарственной терапии.

В мае руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что анализы пациента, получившего вакцину для терапии меланомы, показали положительную динамику. Ученый подчеркнул, что это начало процесса — основные иммунологические результаты ожидаются позже, после 10 введений препарата.

В апреле Минздрав выдал разрешение на применение в клинической практике мРНК-вакцины для лечения меланомы «Неоонковак». Препарат был разработан совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Его производителем является НМИЦ радиологии.