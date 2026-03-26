Лечение рака станет доступнее

Завершилось общественное обсуждение правительственной инициативы о включении в систему ОМС трех персонализированных программ лечения рака, включая новейшие онковакцины. Это дорогостоящие методы: стоимость курса одного из них приближается к 7 млн руб. Однако в Минздраве утверждают, что все расходы покроет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования без привлечения дополнительных бюджетных средств. Онколог называет инициативу «важным шагом» в поддержке пациентов, но предупреждает, что онковакцины не излечивают от рака, а стимулируют иммунитет для контроля над опухолью и их эффективность зависит от индивидуальных особенностей пациента.

В четверг, 26 марта, на regulation.gov.ru завершилось общественное обсуждение проекта правительственных поправок к программе госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2026–2028 годы.

Документ, подготовленный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, добавит в систему ОМС три персонализированных метода лечения онкологических заболеваний: Т-клеточную иммунотерапию CAR-T, пептидную вакцину «Онкопепт» и терапию персонализированными мРНК-вакцинами.

CAR-T-терапия предназначена для пациентов с рецидивирующими формами некоторых видов рака крови и лимфом. У пациента забирают иммунные клетки, «переучивают» их для распознавания и уничтожения опухоли, размножают в нужном количестве, а затем вводят обратно в организм. Стоимость этой процедуры оценивается правительством в 7 млн руб. за один курс.

Следующие два метода — так называемые онковакцины, которые создаются под конкретного пациента на основе генетических характеристик его опухоли. В отличие от традиционных вакцин их вводят не «заранее» — чтобы человек не заболел, а для того, чтобы остановить уже растущую опухоль или предотвратить рецидив. Задача онковакцин — направить иммунную систему на уничтожение клеток, в которых имеется мутация, и при этом не затронуть здоровые.

«Онкопепт» применяется для больных метастатическим колоректальным раком после безуспешного применения двух и более линий терапии. Технология, разработанная в Центре физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина ФМБА, одобрена Минздравом к применению в клинической практике в конце 2025 года. Стоимость полного курса лечения оценивается в 863,7 тыс. руб. А мРНК-вакцины применяются при резектабельных опухолях, которые можно удалить хирургически: это, например, злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки, органов дыхания и грудной клетки, женских и мужских половых органов. Опухолевые ткани подвергаются молекулярному анализу с последующим синтезом индивидуализированной мРНК-вакцины. Лечение разбито на этапы: от комплексной диагностики для определения профиля опухоли (428,6 тыс. руб.) и инициирующего курса терапии (5,85 млн руб.) до введения поддерживающих доз. В феврале Минздрав выдал НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина разрешение на применение персонализированной неоантиген-специфической мРНК-вакцины для терапии меланомы «Неовак-РОНЦ». В ноябре прошлого года разрешение на применение этого биотехнологического препарата получил НМИЦ радиологии, где вакцина зарегистрирована как «Неоонковак». Оба института производят препарат совместно с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Согласно проекту постановления, оказывать такие высокотехнологичные виды помощи смогут только медицинские организации, подведомственные правительству РФ или федеральным органам исполнительной власти, то есть крупные федеральные центры.

В пояснительной записке подчеркивается, что расходы будут покрыты за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в пределах уже утвержденных на 2026 год лимитов.

Объявляя о разрешении на использование онковакцин, министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что эти препараты рассматриваются не как панацея, а как дополнение к основному лечению. Врач-онколог, заведующая отделением дневного стационара Московского международного онкологического центра Айшат Бахулова называет предложение добавить вакцины в систему ОМС «важным и нужным шагом» в развитии онкологии в России. Это снизит финансовую нагрузку на пациентов, которые получат бесплатный доступ к современной терапии с минимальным вредом для здоровых тканей. При этом она напоминает: «Вакцина от рака не излечивает полностью, как от инфекций. Она стимулирует иммунитет для контроля над опухолью, замедления роста и предотвращения метастазов. Это своего рода иммунотерапия, а не универсальное лекарство. На практике достигается продление ремиссии — до четырех лет возможен иммунный ответ при хорошем раскладе — либо стабилизация заболевания. Но не всегда полное излечение — и безусловно, с определенным спектром побочных явлений». Госпожа Бахулова подчеркивает, что эффективность онковакцины зависит от генетики опухоли и характеристик пациента, а методика требует тщательного контроля и подбора конкретной технологии под пациента.

Наталья Костарнова