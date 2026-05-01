Гинцбург сообщил о первых результатах после вакцинации от меланомы

Анализы пациента, получившего вакцину для терапии меланомы, показали положительную динамику, сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как сказал господин Гинцбург в разговоре с «РИА Новости», стандартные анализы крови, включая тесты на продукцию цитокинов, зафиксировали первые «небольшие сдвиги» в сторону выработки необходимых иммунных белков. Ученый подчеркнул, что это лишь начало процесса — основные иммунологические результаты ожидаются позже, после 10 введений препарата.

Пациент находится дома в Курской области под присмотром врачей местного онкодиспансера. Следующий этап терапии запланирован на ближайшую неделю.

В апреле Минздрав выдал разрешение на применение в клинической практике мРНК-вакцины для лечения меланомы «Неоонковак». Препарат был разработан совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Его производителем является НМИЦ радиологии.