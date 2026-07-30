Жара до +30 градусов вернется в Краснодарский край

В Краснодарском крае 30 июля температура воздуха приблизится к климатической норме. По прогнозу синоптиков, погоду в регионе будет определять барический максимум, который обеспечит преимущественно сухую и солнечную погоду без осадков. За счет интенсивного прогрева воздушных масс дневные температуры вернутся к характерным для конца июля значениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на территорию Кубани окажет влияние антициклон. По его словам, барический максимум сформирует солнечную и сухую погоду, а активный прогрев воздуха позволит температуре приблизиться к климатической норме для этого периода.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в Краснодаре 30 июля ожидается до +30 градусов. В пятницу, 31 июля, осадки также не прогнозируются. Ночью температура воздуха составит от +12 до +14 градусов, днем — от +30 до +32 градусов.

В целом по Краснодарскому краю синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +30 градусов. В горных районах температура составит до +18 градусов.

На черноморском побережье ожидается переменная облачность. Местами порывы ветра достигнут 12–14 м/с. Температура воздуха на побережье повысится до +31 градуса.

«Ъ-Кубань» писал, что на всех пляжах Анапы с 29 июля временно запрещено купаться из-за шторма и сильного донного течения, которое опасно даже для опытных пловцов. Ограничение будет действовать до улучшения погоды, власти призвали отдыхающих не заходить в море и усилить контроль за детьми.

Мария Удовик