На пляжах Анапы временно запретили купание из-за шторма

29 июля на всех пляжах Анапы ввели временный запрет на купание в Черном море. Ограничение связано с ухудшением погодных условий, штормом и образованием сильного донного течения. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По информации управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы, решение приняли из-за шторма и возникновения опасного донного течения, которое представляет угрозу для отдыхающих, в том числе для опытных пловцов.

В администрации города уточнили, что запрет распространяется на все пляжи курорта и будет действовать до изменения гидрометеорологической обстановки. Жителей и гостей Анапы призвали отказаться от купания и не заходить в море до отмены ограничений.

Также отдыхающим рекомендовали не подвергать себя неоправданному риску и не приближаться к воде во время действия запрета. Особое внимание власти попросили уделить безопасности детей. Родителям рекомендовали не допускать их к урезу воды и усилить контроль во время пребывания на пляже.

Причиной введения ограничений стал начавшийся шторм, который привел к образованию сильного донного течения. Такие течения могут представлять опасность даже для подготовленных пловцов, поэтому доступ в море временно ограничили на всех пляжах Анапы.

О сроках отмены запрета власти не сообщили. Ограничения будут действовать до нормализации погодных условий и состояния моря.

«Ъ-Кубань» писал, что в Лазаревском районе Сочи на третий день поисков найдено тело мальчика, унесенного течением в море 27 июля,— его обнаружили у устья реки Псезуапсе возле пляжа «Чайка». Спасатели ежедневно задействовали 15 человек, два катера и две единицы техники, а операция завершена после того, как ранее был найден погибшим отец ребенка.

Мария Удовик