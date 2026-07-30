Минобороны: за ночь над Кубанью и еще 10 регионами уничтожили 258 БПЛА

Минобороны России сообщило об отражении очередной атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 30 июля. По информации ведомства, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В число территорий, где уничтожили беспилотники, вошли Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Пензенская, Ростовская и Тамбовская области, Краснодарский край, Республика Крым и Республика Адыгея. Кроме того, средства противовоздушной обороны работали над акваториями Азовского и Черного морей.

Краснодарский край также оказался среди регионов, где в течение ночи действовали силы ПВО. При этом с вечера 29 июля в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о расположении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Минобороны не уточнило количество беспилотников, уничтоженных над каждой из территорий, и не сообщило о последствиях отражения атаки. Ведомство ограничилось данными об общем числе ликвидированных летательных аппаратов и перечнем регионов, где работали силы противовоздушной обороны.

«Ъ-Кубань» писал, что на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба Кубани под руководством губернатора Кондратьева и главы УФСБ Михайлюка предложили создавать мобильные огневые группы из сотрудников предприятий для защиты критической инфраструктуры от ударов по промышленности и АПК. Участники групп заключат контракт с Минобороны, но останутся работать на своих объектах, а край будет доплачивать им по 50 тыс. руб. ежемесячно.

Мария Удовик