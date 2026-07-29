Планы «Яблока» в Карелии пересмотрел суд

Верховный суд Карелии 29 июля отменил регистрацию списка кандидатов в республиканский парламент от партии «Яблоко». С требованием не допускать «яблочников» к выборам обратилось региональное отделение партии «Родина». Истец посчитал, что петрозаводский избирком ошибся с решением о регистрации списка. В иске «Родина» указала, что список «Яблока» утвердили без финансового отчета. Те документы, которые партия представила для регистрации, содержали подпись уполномоченного, у которого в доверенности не было указано соответствующей обязанности. Суд требование «Родины» поддержал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков назвал «политическим заказом» иск представителей «Родины»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков назвал «политическим заказом» иск представителей «Родины»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«По результатам рассмотрения административного дела об отмене решения о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Республики Карелия восьмого созыва суд принял решение об удовлетворении заявленных требований полностью»,— сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Карелия.

Руководство «Яблока» заявило, что намерено обжаловать решение суда, а сам иск представителей «Родины» лидер объединения Николай Рыбаков назвал «политическим заказом».

«Это политический заказ. И власть это прекрасно понимает — насколько стыдно снимать с выборов партию, пользующуюся уважением и доверием граждан. Потому это грязное дело поручили тем, у кого совести совсем нет: "Родине", позорящей это прекрасное слово»,— говорится в заявлении господина Рыбакова, опубликованном пресс-службой «Яблока».

В общереспубликанской части списка намеревались баллотироваться действующий депутат Заксобрания Карелии Инна Болучевская, депутат Петрозаводского горсовета Ольга Тужикова и помощник адвоката Анна Павлова. Лидер карельских «яблочников» и руководитель фракции в ЗакСе Эмилия Слабунова вынуждена пропустить сентябрьские выборы. В апреле ее признали виновной в демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП) из-за некоего поста от 2020 года со спорным контентом. Лица, привлеченные к ответственности за такое правонарушение, не могут быть избраны на выборах любого уровня в течение года.

Это не единственная неудача «Яблока» на выборах в Карелии. 25 июля территориальная избирательная комиссия №1 отказала партии в регистрации списка кандидатов в депутаты Петрозаводского городского совета. В решении ТИК указано, что финансовые документы подписаны уполномоченным представителем, у которого якобы не было соответствующих полномочий. По аналогичной причине избирком отказал в регистрации списка кандидатов от «Яблока» в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Всего партия выдвинула списки кандидатов в региональные парламенты в восьми субъектах. Кроме Петербурга и Карелии, «Яблоко» претендует на избрание в Ленинградской, Новгородской, Калининградской, Псковской, Московской и Свердловской областях. По состоянию на 29 июля впервые успешно прошли регистрацию партийцы в Великом Новгороде. Там список «яблочников» из 19 человек в думу возглавляет руководитель фракции в парламенте Анна Черепанова. В остальных регионах, судя по данным избирательных комиссий, вопрос о регистрации списка кандидатов еще не рассматривали.

В тоже время Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов от «Яблока» в Государственную думу. По единому федеральному округу в нижнюю палату от объединения выдвинуты 269 человек. Еще 135 человек баллотируются по одномандатным округам. Лидеры партий «Яблоко» и «Родина» уже успели поспорить в помещении ЦИК — комиссия рассматривала вопрос о регистрации в одно время. Призывать к порядку пришлось председателю избиркома Элле Памфиловой.

Константин Леньков