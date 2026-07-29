Планы «Яблока» в Карелии пересмотрел суд
Отменена регистрация кандидатов по партсписку на выборах в республиканский парламент
Верховный суд Карелии 29 июля отменил регистрацию списка кандидатов в республиканский парламент от партии «Яблоко». С требованием не допускать «яблочников» к выборам обратилось региональное отделение партии «Родина». Истец посчитал, что петрозаводский избирком ошибся с решением о регистрации списка. В иске «Родина» указала, что список «Яблока» утвердили без финансового отчета. Те документы, которые партия представила для регистрации, содержали подпись уполномоченного, у которого в доверенности не было указано соответствующей обязанности. Суд требование «Родины» поддержал.
Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков назвал «политическим заказом» иск представителей «Родины»
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
«По результатам рассмотрения административного дела об отмене решения о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Республики Карелия восьмого созыва суд принял решение об удовлетворении заявленных требований полностью»,— сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Карелия.
Руководство «Яблока» заявило, что намерено обжаловать решение суда, а сам иск представителей «Родины» лидер объединения Николай Рыбаков назвал «политическим заказом».
«Это политический заказ. И власть это прекрасно понимает — насколько стыдно снимать с выборов партию, пользующуюся уважением и доверием граждан. Потому это грязное дело поручили тем, у кого совести совсем нет: "Родине", позорящей это прекрасное слово»,— говорится в заявлении господина Рыбакова, опубликованном пресс-службой «Яблока».
В общереспубликанской части списка намеревались баллотироваться действующий депутат Заксобрания Карелии Инна Болучевская, депутат Петрозаводского горсовета Ольга Тужикова и помощник адвоката Анна Павлова. Лидер карельских «яблочников» и руководитель фракции в ЗакСе Эмилия Слабунова вынуждена пропустить сентябрьские выборы. В апреле ее признали виновной в демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП) из-за некоего поста от 2020 года со спорным контентом. Лица, привлеченные к ответственности за такое правонарушение, не могут быть избраны на выборах любого уровня в течение года.
Это не единственная неудача «Яблока» на выборах в Карелии. 25 июля территориальная избирательная комиссия №1 отказала партии в регистрации списка кандидатов в депутаты Петрозаводского городского совета. В решении ТИК указано, что финансовые документы подписаны уполномоченным представителем, у которого якобы не было соответствующих полномочий. По аналогичной причине избирком отказал в регистрации списка кандидатов от «Яблока» в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Всего партия выдвинула списки кандидатов в региональные парламенты в восьми субъектах. Кроме Петербурга и Карелии, «Яблоко» претендует на избрание в Ленинградской, Новгородской, Калининградской, Псковской, Московской и Свердловской областях. По состоянию на 29 июля впервые успешно прошли регистрацию партийцы в Великом Новгороде. Там список «яблочников» из 19 человек в думу возглавляет руководитель фракции в парламенте Анна Черепанова. В остальных регионах, судя по данным избирательных комиссий, вопрос о регистрации списка кандидатов еще не рассматривали.
В тоже время Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов от «Яблока» в Государственную думу. По единому федеральному округу в нижнюю палату от объединения выдвинуты 269 человек. Еще 135 человек баллотируются по одномандатным округам. Лидеры партий «Яблоко» и «Родина» уже успели поспорить в помещении ЦИК — комиссия рассматривала вопрос о регистрации в одно время. Призывать к порядку пришлось председателю избиркома Элле Памфиловой.