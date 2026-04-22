«Русская община» тряхнула карельское «Яблоко»

Петрозаводский городской суд оштрафовал на 1 тыс. рублей депутата Законодательного собрания Карелии, руководителя фракции «Яблоко» Эмилию Слабунову. Поводом стал пост в ее Telegram-канале от 20 августа 2020 года — по версии следствия, с фотографией Алексея Навального. На этот пост пожаловался представитель «Русской общины». Самого поста, по утверждению партии, в канале депутата нет. Если госпожа Слабунова не оспорит решение суда, она, как и ряд ее других коллег по партии, не сможет участвовать в выборах 2026 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эмилия Слабунова была задержана утром 21 апреля по пути на работу. Трое сотрудников полиции встретили ее у подъезда и предложили проехать в отдел для дачи показаний. В отделе ей сообщили, что некий гражданин сообщил правоохранителям о размещенном в канале политика фото, которое демонстрирует экстремистскую символику. В пресс-службе партии «Яблоко» заявили, что постов за 20 августа 2020 года в канале госпожи Слабуновой нет. Тем не менее в материалах дела фигурирует неназванный скриншот.

Согласно данным сервиса TGStat, в этот день руководитель карельского «Яблока» опубликовала пост с пожеланиями здоровья оппозиционеру Алексею Навальному.

В ходе заседания были допрошены двое правоохранителей, в том числе из Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД. Один из них сообщил, что 15 апреля в полицию обратился активист «Русской общины» Иван Потеряев. Последний утверждал, что дочитал Telegram-канал госпожи Слабуновой до 2020 года и обнаружил там «признаки экстремистских материалов». Судья Наталия Деготь признала госпожу Слабунову виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Защита требовала привлечь эксперта для проверки подлинности скриншота поста, однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Эмилия Слабунова — заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, депутат Законодательного собрания Карелии V–VI созывов с 2011 года. В 2015–2019 годах она занимала пост председателя партии «Яблоко». Сейчас она возглавляет фракцию «Яблоко» в карельском парламенте.

Сама госпожа Слабунова связывает возбуждение дела с подготовкой партии к выборам в Госдуму и Законодательное собрание Карелии, которые пройдут в сентябре 2026 года.

В «Яблоке» очередное дело по этой статье считают «выполнением политического заказа по отстранению лидеров партии от предстоящих выборов».

Граждане, привлеченные к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП, лишаются права участвовать в выборах в течение года. Следующие выборы в Карелии пройдут в сентябре 2026 года, следовательно, в случае если решение не оспорят, госпожа Слабунова не сможет переизбраться в ЗакС.

Ранее аналогичную статью вменили петербургскому депутату от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаилу Амосову, депутату от КПРФ из Ленинградской области Ивану Апостолевскому, а также петербургскому правому активисту, экс-кандидату в ЗакС и в муниципальные депутаты националисту Савве Федосееву. Каждый из них в суде отмечал, что не был в курсе, что изображение Алексея Навального считается экстремистской символикой. При этом что коммунист, что националист весьма критически отзывались о погибшем в колонии оппозиционере.

Что касается «яблочников», то по ст. 20.3 КоАП РФ были оштрафованы депутат ЗакСа Петербурга Ольга Штанникова, лидер партии Николай Рыбаков, зампред Новгородского отделения Елена Иванова и депутат парламента Псковской области Артур Гайдук.

Все, кому инкриминировали демонстрацию символики, считают, что наказание связано с тем, чтобы лишить политиков юридической возможности выдвигаться на выборах.

Петербургский адвокат Алексей Калугин опубликовал в своем Telegram-канале ответы от Министерства юстиции РФ и МВД России на его запросы, в которых говорится, что изображение Алексея Навального не является символикой или атрибутикой какой-либо экстремистской организации. В октябре его подзащитный, Савва Федосеев, получил 15 суток административного ареста (позже в апелляции срок был уменьшен до 13 суток) из-за опубликованной на своей странице фотографии оппозиционера.

«По состоянию на 10.11.2025 в федеральном списке экстремистских материалов, а также в перечне организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими, в качестве символики экстремистской организации изображение гражданина Навального Алексея Анатольевича, 04.06.1976 года рождения, отсутствует»,— говорится в документе МВД. Адвокат подчеркнул, что защита приобщит указанные ответы к поданной кассационной жалобе на арест активиста.

Полина Пучкова