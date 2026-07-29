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В Ярославле изменится сторона въезда на парковку Вознесенских казарм

В Ярославле въезд на парковку на территории Вознесенских казарм будет организован со стороны улицы Свободы. Об изменениях сообщил мэр Артем Молчанов.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Господин Молчанов не назвал точную дату начала работы новой схемы движения, но отметил, что это произойдет вскоре. По его словам, изменения позволят упорядочить транспортные потоки и сделать маневры более предсказуемыми.

На самой парковке сейчас завершается ремонт. Там заменили асфальтовое покрытие. Планируется нанести новую разметку и восстановить газон.

Алла Чижова

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