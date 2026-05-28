Рынок теряет ставки

По итогам 2026 года рынок букмекеров может сократиться на 4–5%, по прогнозам ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Среди причин там называют в первую очередь рост налоговой нагрузки на отрасль. При этом участники рынка ожидают сокращения прибыли по итогам года в 5–6 раз. Они опасаются, что потери оборота также приведут к уменьшению отчислений на спорт, которые оказывают существенную поддержку отрасли.

Рынок букмекеров может столкнуться с сокращением оборота по итогам года. Речь может идти о потере до 4–5% оборота легальных компаний, заявил в интервью “Ъ” (см. стр. 10) гендиректор «Единого регулятора азартных игр» Алексей Грачев. По его мнению, это связано со снижением доступности продуктов компаний, так как сейчас до 90% ставок приходится на онлайн-сегмент, на котором сказываются отключение и замедление интернета в РФ.

На рынок также влияет растущая налоговая нагрузка. С 1 января система налогообложения для букмекеров изменилась: был введен налог на валовую, игровую выручку и налог на прибыль в размере 25%. До этого таких налогов у букмекеров не было, все платили по минимальной ставке, из-за чего нагрузка на отрасль выросла в 60 раз, рассказал Алексей Грачев. В связи с этим участники рынка начали сокращать свои маркетинговые расходы. Если до вступления в силу изменений на продвижение через рекламу и спонсорские контракты букмекеры выделяли 100–120 млрд руб., то к середине лета этот показатель может снизиться на 70–75%, оценивают в ЕРАИ.

По данным ЕРАИ, объем принятых ставок на спорт на легальном рынке букмекеров за 2025 год вырос на 8,4%, до 1,9 трлн руб. Целевые отчисления игроков рынка при этом также выросли приблизительно на 8% за прошлый год, примерно до 38 млрд руб. В 2026 году там ожидают удержать еще около 40 млрд руб.

В Fonbet считают прогнозы о сокращении рынка на 4–5% «слишком оптимистичным сценарием». По словам гендиректора компании Александра Парамонова, с четвертого квартала 2025 года рынок снижается, а по итогам года с учетом новых ограничений прибыль сократится в пять-шесть раз и может оказаться на исторически низком уровне. Он добавляет, что вместе с этим поддержка спорта также не сможет остаться на том же уровне, что и ранее, из-за кризиса в отрасли.

Сам Fonbet уже сократил расходы на маркетинг на 40–50%, процесс оптимизации бюджета продолжается. В букмекерской индустрии закончились свободные средства для продвижения, а разрешенный набор инструментов сокращен до минимума: медиа и спортивные организации уже в прошлом году почувствовали кратное снижение спонсорских и промоактивностей, говорит Александр Парамонов. Собеседник “Ъ” в одной из крупных букмекерских контор соглашается с оценкой ЕРАИ и добавляет, что на рынок оказывает давление и ограниченная покупательная способность населения.

В Betboom, напротив, не считают, что текущая ситауция рассматривается как негативная для отрасли. Там говорят, что сейчас рынок переходит в фазу устойчивого и более зрелого развития. По мнению компании, отрасль продолжит развиваться за счет технологических решений, персонализации сервисов, программ лояльности и экосистемных продуктов.

В OLIMPBET согласны с оценкой ЕРАИ о сокращении рынка букмекеров на 4–5% по итогам 2026 года. «В перспективе ближайших двух-трех лет мы ожидаем продолжения этой тенденции. Букмекерские компании будут делать больший акцент на retention-маркетинг, то есть на удержание и развитие текущей клиентской базы, а не на агрессивное привлечение новых игроков»,— прогнозирует директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

Варвара Полонская