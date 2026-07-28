Чемпионат отыгран

Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2026), который проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, практически не привлек новых клиентов в букмекерские конторы. Рост оборота букмекеров за период обеспечило не расширение аудитории, а большая интенсивность и средний размер ставок. Самым крупным матчем по обороту для участников рынка стал финал Испания—Аргентина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

“Ъ” опросил участников рынка беттинга об итогах ЧМ-2026. В Olimpbet не раскрыли абсолютных показателей по объему, среднему размеру ставок и выручке, добавив, что объем ставок в купонах «оказался выше, чем на ЧМ-2022 и на Евро-2024». Однако число клиентов, ставивших на турнир, сократилось на 34% по сравнению с ЧМ-2022, и на 27% по сравнению с Евро-2024, уточнил директор по развитию компании Константин Гусев. В результате рост оборота обеспечен не расширением аудитории, а большей интенсивностью и средним размером ставок: на клиента пришлось 24,6 купона против 15,6 на ЧМ-2022 и 14,3 на Евро-2024, говорит он.

У «Лиги ставок» оборот ставок по сравнению с ЧМ-2022 вырос на 62%, а выручка — в два раза. Средний размер ставки также увеличился на 48%, однако число клиентов выросло всего на 1,1% по сравнению с ЧМ-2022, уточнил представитель компании.

Представитель BetBoom настаивает, что корректнее сравнивать ЧМ-2026 с Евро-2024, так как эти события ближе по времени и проходили «в сопоставимых условиях». Так, в сравнении с Евро-2024 среднее число ставок выросло более чем на 40%. Данные по среднему размеру ставок, аудитории, обороту и выручке в компании не раскрывают. Так же поступили в Pari. В Fonbet отказались от комментариев.

ЧМ-2026 прошел в новом формате: матчи были сыграны в 16 городах трех стран на аналогичном количестве стадионов, из которых 11 находятся в США, 3 в Мексике и 2 в Канаде. Кроме того, впервые в истории в финальной части состязания выступили 48 команд, разбитых на 12 групп по 4. Права на трансляцию события в России получил «Газпром-медиа холдинг». По данным «Матч ТВ», аудитория ЧМ-2026 на канале превысила 50 млн человек.

Чаще всего беттеры Pari ставили на победу в ЧМ футболистов из Франции (36%), на втором месте — Португалия (около 17%), замыкает топ-3 Испания (почти 12%). Самым прибыльным днем для Pari стал финал чемпионата, когда компания зафиксировала самый большой объем ставок. Последний также стал самым прибыльным матчем для Olimpbet. Самым убыточным в компании называют полуфинал Англия—Аргентина. Константин Гусев оценивает фактический интерес игроков к ЧМ-2026 как достаточно высокий по объему, но более концентрированный по аудитории.

Самым крупным матчем по обороту и объему у BetBoom также стал финал Испания—Аргентина: он опередил полуфинал Англия—Аргентина на 70%. Самой популярной сборной для клиентов стала Испания, при этом отрыв от Аргентины минимальный, уточнили в конторе. Самым прибыльным же матчем для игроков стало соревнование Англия—Аргентина, резюмирует представитель BetBoom. Самый крупный выигрыш турнира составил 36,7 млн руб. на ставке на матч Испании и Португалии. Самый крупный выигрыш во время соревнования у Pari составил более 41 млн руб.

При этом в начале соревнования ЧМ был не столь масштабным событием для рынка беттинга.

По оценке Pari, объем принятых ставок на футбол 19 июня сократился к аналогичным датам мая на 8%. В Olimpbet с начала проведения ЧМ средний дневной оборот ставок вырос на 21% к началу июня и на 10% относительно мая.

Увеличение числа сборных и матчей, вероятно, повлияло положительно: турнир дал больше игровых дней, больше линий и больше поводов для ставок, считает Константин Гусев: «Но само по себе расширение турнира не объясняет весь рост денежного объема. По данным видно, что при меньшем числе клиентов оборот все равно вырос кратно, значит, ключевой фактор — более высокий оборот на активного игрока, крупные ставки, плотный календарь и интерес к топовым матчам play-off».

Юлия Юрасова, Варвара Полонская