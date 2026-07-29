Саперы завершили обследование пострадавшей от БПЛА территории в Таганроге

В Таганроге в районе действия режима чрезвычайной ситуации, введенной после атаки БПЛА, саперы завершили работу. Жители, которые были эвакуированы, могут возвращаться домой. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Движение транспорта полностью восстановлено до площади Авиаторов. Специалисты комиссии по оценке ущерба проводят подомовой обход. В настоящий момент от собственников частных домов поступило 17 обращений, 14 домов уже обследовано.

Один из домов на улице Инструментальной получил серьезные повреждения, его жители были эвакуированы и разместились временно у родственников. Сейчас специалисты приступили к проведению выборочного визуального обследования технического состояния здания.

«Нам нужно точно понять: безопасно ли людям возвращаться в свои квартиры и что будет дальше с их домом. На эту работу уйдет несколько дней. Мы попросили жильцов остаться у родственников до понедельника», — написала глава.

Константин Соловьев