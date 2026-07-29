В Таганроге после атаки повреждены несколько домов и предприятий

В результате ракетного удара по Таганрогу обломки поразили многоквартирный жилой дом — одна женщина погибла, еще один человек госпитализирован; помимо этого, зафиксированы разрушения в частном секторе и на объектах коммерческой инфраструктуры города, уточнила в своем канале глава города Светлана Камбулова.

Ракетная атака на Таганрог повлекла за собой человеческие жертвы и значительный ущерб городской инфраструктуре. Фрагменты сбитой ракеты обрушились на многоэтажный жилой дом: одна из жительниц погибла, мужчина получил травмы и в настоящее время находится под наблюдением медиков, которые оказывают ему необходимую помощь.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что помимо пострадавшей многоэтажки повреждения получили несколько частных домовладений, а также ряд объектов коммерческой недвижимости. Жильцы аварийного дома были оперативно эвакуированы; для временного размещения горожан, лишившихся возможности вернуться домой, развернут специальный пункт приема.

«В результате атаки повреждения получил один многоквартирный дом. Люди из него были оперативно эвакуированы. Также повреждено несколько частных домовладений и коммерческих предприятий», — написала Светлана Камбулова.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее написал в своем Telegram-канале о гибели женщины и выразил глубокие соболезнования её родственникам. Данные о масштабах разрушений и числе пострадавших продолжают уточняться по мере завершения осмотра территории.

Региональные власти предупреждают: угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью сохраняется. Жителям настоятельно рекомендовано покинуть открытые пространства, укрыться в помещениях и держаться подальше от оконных проемов до отмены тревоги.

Станислав Маслаков