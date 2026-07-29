Полузащитник Кевин Ленини продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года

Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракт с полузащитником Кевином Ленини до 30 июня 2029 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Предыдущее соглашение с игроком действовало до 30 июня 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Кевин Ленини выступает за «Краснодар» с 2022 года. За это время полузащитник провел в составе команды 119 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Продление контракта с Ленини стало очередным кадровым решением клуба в летнее трансферное окно. Ранее «Краснодар» подписал новое соглашение с бразильским полузащитником Кристианом, рассчитанное до конца июня 2030 года. Кроме того, в команду вернулись воспитанники клуба — нападающий Дмитрий Воробьев и полузащитник Даниил Уткин. В июле состав «быков» также пополнил полузащитник Магомед Оздоев. Еще одним игроком, с которым клуб продлил контракт, стал защитник Сергей Петров.

Одновременно в межсезонье «Краснодар» покинули несколько футболистов. Команду оставили Эдуард Сперцян, Виктор Са, Джованни Гонсалес и Олакунле Олусегун. Полузащитник Густаво Сантос продолжит карьеру в греческом клубе «Волос», куда отправился на правах аренды.

«Ъ-Кубань» писал, что ФК «Краснодар» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 1-го тура РПЛ (3:1), причем гости переломили ход игры после удаления защитника хозяев и в итоге дожали соперника под жарким казанским солнцем. Дубль Хуана Боселли и гол Кривцова принесли три очка, а в добавленное время новичок Кристиан установил окончательный счет — 2 августа «быки» на своем поле примут воронежский «Факел».

Мария Удовик