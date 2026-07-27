ФК «Краснодар» обыграл «Рубин»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 1-го тура РПЛ в Казани оказался сильнее местного «Рубина». Игра завершилась со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Хозяева активно начали эту встречу. Нападающему казанского клуба Мирлинду Даку потребовалось всего 12 минут, чтобы открыть счет в этом противостоянии. Однако ключевым событием стало удаление защитника хозяев Ильи Рожкова спустя шесть минут. «Быки» сразу включили скорости, их атаки были куда разнообразнее. Незадолго до перерыва Хуан Боселли прямым ударом со штрафного восстановил равновесие — 1:1. В этот раз команды боролись не только друг с другом, но и с жарой: в Казани было +30 на термометре.

Южане не стали откладывать второй гол в долгий ящик. На 53-й минуте Хуан Боселли в штрафной площади пяткой снабдил передачей Никиту Кривцова, который в одно касание пробил точно в сетку ворот «Рубина». На 80-й минуте в составе южан дебютировали сразу два новичка: бразилец Кристиан и Магомед Оздоев. Уже в компенсированное время ко второму тайму Кристиан установил окончательный результат матча. В итоге — убедительная победа «Краснодара» со счетом 3:1.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги подопечные Мурада Мусаева сыграют 2 августа в Краснодаре против воронежского «Факела».

Евгений Леонтьев