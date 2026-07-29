Ярославская область заняла 46-е место в списке инновационного развития регионов

Ярославская область заняла 46-е место среди субъектов по значению российского регионального инновационного индекса (РРИИ). Одиннадцатый выпуск рейтинга составил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Регион улучшил свои показатели по отдельным тематическим индексам. В частности, по качеству поддерживающих инновационную деятельность социально-экономических условий — с 14-го места область поднялась на 8-е. Также положительная динамика зафиксирована по индексу научно-технического потенциала — с 45-го места на 44-е.

Сводный индекс Ярославской области в этом году составил 0,3827. Годом ранее — 0,4208 (регион занимал 27-е место). В связи с изменением индекса область перешла из второй группы регионов по РРИИ в третью.

Субъекты России расставляли в рейтинге по значению сводного индекса, который вычислялся на основе 55 показателей из пяти тематических блоков: условия для инновационной деятельности, научно-технический потенциал, инновационная деятельность, экспортная активность, качество инновационной политике. В девятый раз рейтинг возглавила Москва (0,6490). На втором месте — Татарстан (как и годом ранее). На третьем — Томская область (плюс две строчки), которая впервые попала в тройку лидеров.

Алла Чижова