Станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» открыли после задымления
Станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» возобновили работу в штатном режиме после завершения проветривания помещений. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.
Петербургский метрополитен возобновил работу станций «Гостиный двор» и «Невский проспект»
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
«Работы по устранению задымления, удалению дыма и проветриванию помещения завершены»,— говорится в сообщении перевозчика.
Ранее в служебном помещении станции «Гостиный двор» был зафиксирован запах гари. На место оперативно прибыли специалисты аварийных формирований метрополитена и сотрудники МЧС.
После завершения необходимых работ станции вновь открыли для пассажиров.