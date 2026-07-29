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Станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» открыли после задымления

Станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» возобновили работу в штатном режиме после завершения проветривания помещений. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Петербургский метрополитен возобновил работу станций «Гостиный двор» и «Невский проспект»

Петербургский метрополитен возобновил работу станций «Гостиный двор» и «Невский проспект»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Петербургский метрополитен возобновил работу станций «Гостиный двор» и «Невский проспект»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Работы по устранению задымления, удалению дыма и проветриванию помещения завершены»,— говорится в сообщении перевозчика.

Ранее в служебном помещении станции «Гостиный двор» был зафиксирован запах гари. На место оперативно прибыли специалисты аварийных формирований метрополитена и сотрудники МЧС.

После завершения необходимых работ станции вновь открыли для пассажиров.

Матвей Николаев

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