Станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» закрыли из-за запаха гари

Станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» временно закрыты для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщили в петербургском метрополитене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На место оперативно прибыли специалисты службы аварийных формирований

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ На место оперативно прибыли специалисты службы аварийных формирований

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По информации подземки, в служебном помещении станции «Гостиный двор» зафиксировали запах гари. На место оперативно прибыли специалисты службы аварийных формирований метрополитена и сотрудники МЧС, которые проводят осмотр.

На время проверки поезда следуют через станции без остановок. Пассажиров просят пользоваться альтернативными маршрутами и следить за обновлениями информации.

UPD: вестибюль 1 станции «Невский проспект» (выход на Михайловскую улицу) работает для пассажиров на вход и на выход без изменений. По линии 2 движение поездов осуществляется в обычном режиме, сообщили в петербургском метрополитене.

Карина Дроздецкая