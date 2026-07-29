Иеромонаха задержали по делу о переписке со школьницей из Ленобласти

Как сообщает «47news», в Подмосковье задержали 44-летнего иеромонаха Спасо-Преображенского мужского монастыря в Муроме, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней из Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчину задержали оперативники уголовного розыска в Химках

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Мужчину задержали оперативники уголовного розыска в Химках

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным издания, мужчину задержали оперативники уголовного розыска в Химках. Следствие считает, что в феврале он вел переписку со школьницей через страницу во «ВКонтакте» с вымышленным именем и убедил ее отправить фотографии интимного характера.

Уголовное дело возбудили в марте следственным отделом СК в Гатчине. По данным издания, мужчина признал факт переписки и получения фотографий. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства дела. Вопрос об избрании меры пресечения будет решать суд.

Карина Дроздецкая