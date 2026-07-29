Эксперт оценил запас прочности бюджета Ставрополья

Снижение государственного долга Ставропольского края нельзя считать безусловной гарантией финансовой устойчивости региона. Такое мнение в комментарии «Коммерсантъ-Кавказ» высказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев. По его словам, при оценке состояния региональных финансов необходимо учитывать не только объем задолженности, но и структуру долга, стоимость его обслуживания и темпы роста собственных доходов бюджета.

Эксперт отметил, что сокращение долга остается положительным фактором, однако оно не снимает рисков, связанных с ростом доли банковских кредитов. Именно коммерческие заимствования, по его словам, способны в перспективе увеличить нагрузку на бюджет за счет более высоких процентных ставок.

«Снижение госдолга — это позитивный сигнал, но ключевым является не его абсолютная величина, а структура и стоимость его обслуживания. Если большая часть долга — это бюджетные кредиты с фиксированными, низкими ставками, то запас прочности может быть достаточным. Однако, если доля дорогих банковских кредитов высока, то запас прочности может быть ограничен»,— заявил Сергей Толкачев.



По оценке эксперта, устойчивость региональных финансов в ближайшие годы прежде всего будет зависеть от роста собственных доходов бюджета. Если налоговые и неналоговые поступления продолжат увеличиваться высокими темпами, край сможет обслуживать обязательства без существенного ухудшения финансового положения. При слабом росте доходов перенос сроков выплат по бюджетным кредитам станет уже не дополнительной мерой поддержки, а необходимым условием сохранения стабильности бюджета.

Сергей Толкачев также предупредил, что отсрочка платежей может создать иллюзию появления свободных средств. Если регион воспользуется этим для наращивания новых расходов или привлечения дополнительных кредитов, долговая нагрузка лишь сместится на более поздний период. По его мнению, именно отсутствие жесткой финансовой дисциплины представляет один из главных рисков после переноса сроков погашения бюджетных кредитов.

Эксперт считает, что эффективность принятого решения можно будет оценить только через несколько лет. Среди главных признаков успешности он назвал исполнение социальных обязательств без роста дефицита, увеличение вложений в инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство, отказ от привлечения новых дорогих кредитов, постепенное снижение расходов на обслуживание долга и улучшение показателей долговой устойчивости.

Контекстом для оценки стала федеральная инициатива по переносу сроков возврата бюджетных кредитов регионов с 2027–2029 годов на 2031–2033 годы. Для Ставропольского края вопрос остается актуальным, поскольку регион в последние годы смог существенно сократить государственный долг. При этом общероссийская ситуация остается менее благоприятной. Во многих субъектах Федерации растет объем коммерческих заимствований, что увеличивает расходы бюджетов на выплату процентов. По мнению Сергея Толкачева, опыт Ставропольского края выглядит более успешным на этом фоне, однако говорить о полной защищенности региональных финансов пока преждевременно.

Станислав Маслаков