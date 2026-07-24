Регионам дадут передышку по долгам

Минфин России готов рассмотреть перенос сроков погашения бюджетных кредитов субъектов РФ, приходящихся на 2027–2029 годы, на 2031–2033 годы. Инициатива прозвучала на встрече министра финансов Антона Силуанова с врио губернаторов Белгородской и Тверской областей при подготовке федерального бюджета на 2027–2029 годы. Речь идет о реструктуризации выплат по бюджетным кредитам общим объемом 293 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным федерального Минфина, к июню 2026 года совокупный государственный долг регионов вырос до 3,477 трлн руб. против 3,199 трлн руб. годом ранее. При этом объем банковских кредитов увеличился почти втрое — с 228 млрд до 676 млрд руб., тогда как доля бюджетных кредитов продолжает сокращаться.

По мнению старшего преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Александра Кудряшова, перенос выплат позволяет снизить нагрузку на региональные бюджеты именно в наиболее напряженный период. «Для долговой устойчивости график погашения и стоимость обслуживания опаснее самого объема долга, поэтому сдвиг пиковых выплат вправо снижает нагрузку на бюджет в наиболее напряженные годы»,— говорит эксперт.

Руководитель проектов УК «Гамма Групп» Дмитрий Левин также считает инициативу своевременной мерой поддержки регионов, однако отмечает, что она не устраняет причины бюджетных дисбалансов. По его словам, реструктуризацию следует рассматривать, прежде всего, как инструмент перераспределения финансовых ресурсов, а не решение проблемы дефицита бюджетов.

Для Ставропольского края возможная реструктуризация означает, прежде всего, высвобождение части бюджетных средств, а не снижение долговых рисков.

Как следует из ответа заместителя председателя правительства — министра финансов Ставропольского края Ларисы Калинченко на запрос «Коммерсантъ-Кавказ», на 1 июля 2026 года государственный долг региона составляет 13,82 млрд руб., из которых 12,07 млрд руб. приходится на бюджетные кредиты. Еще 12,66% долгового портфеля сформированы государственными облигациями. Банковские кредиты в структуре долга отсутствуют.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев считает такую структуру более устойчивой по сравнению с регионами, активно использующими коммерческие заимствования. По его словам, сокращение объемов бюджетного кредитования и его замещение банковскими кредитами приведет к удорожанию обслуживания долга, росту процентных расходов и увеличению долговой нагрузки субъектов.

Согласно действующему закону о бюджете, Ставропольский край должен направить на погашение бюджетных кредитов 1,63 млрд руб. в 2027 году, 1,93 млрд руб. — в 2028 году и еще 2,09 млрд руб. — в 2029 году. При этом, по расчетам краевого Минфина, перенос сроков позволит увеличить ликвидность бюджета на 1,215 млрд руб. в 2027 году, столько же — в 2028 году и на 1,378 млрд руб. — в 2029 году. Совокупный объем высвобождаемых средств составит почти 3,8 млрд руб. В министерстве уточняют, что эти средства не планируется направлять на новые расходные обязательства. Они будут использованы для финансирования дефицита краевого бюджета.

Дмитрий Левин отмечает, что для региона с относительно невысокой долговой нагрузкой реструктуризация создает дополнительный финансовый резерв.

По его словам, высвобождение около 1,4 млрд руб. ежегодно особенно важно в условиях дефицита бюджета, который планируется покрывать в том числе за счет рыночных заимствований.

В краевом Минфине при этом не рассматривают возможную реструктуризацию как меру, необходимую для обеспечения долговой устойчивости. В ответе на запрос издания отмечается, что даже при сохранении действующего графика погашения бюджетных кредитов рисков для исполнения долговых обязательств не возникает. Все выплаты предусмотрены законом о бюджете, а регион полностью исполняет обязательства по обслуживанию государственного долга.

Поэтому, подчеркивают в ведомстве, перенос сроков погашения следует рассматривать, прежде всего, как меру поддержки ликвидности бюджета. В случае принятия федерального решения ликвидность единого счета краевого бюджета увеличится на сумму реструктурированных кредитов.

В министерстве также не ожидают существенного влияния на финансовую устойчивость региона изменений структуры государственного долга, происходящих на федеральном уровне. Несмотря на то, что замещение бюджетных кредитов коммерческими заимствованиями неизбежно увеличивает стоимость обслуживания долга, объем такого замещения в крае остается незначительным, поэтому рисков для исполнения бюджета в 2027–2029 годах не прогнозируется.

Расходы на обслуживание государственного долга, согласно действующему бюджету, составят 1,23% расходов краевого бюджета в 2027 году и 0,9% — в 2028 году. Одной из основных задач долговой политики региона в Минфине называют дальнейшую минимизацию стоимости обслуживания обязательств.

Стратегию управления государственным долгом в случае принятия решения о реструктуризации пересматривать не планируется. Власти намерены сохранить действующий подход, предусматривающий поддержание долговой нагрузки на безопасном уровне и снижение стоимости обслуживания обязательств. Безопасным показателем в министерстве считают уровень государственного долга не выше 25% собственных доходов консолидированного бюджета. Если доходы будут расти быстрее прогнозов, дополнительные поступления предполагается направлять, прежде всего, на досрочное погашение рыночных заимствований.

По оценке Сергея Толкачева, долговая политика Ставропольского края заметно отличается от ситуации, складывающейся в большинстве регионов страны.

«Большинство субъектов сталкиваются с ростом долговой нагрузки, в том числе за счет увеличения объемов коммерческих кредитов. Опыт Ставропольского края показывает, что при грамотном финансовом управлении возможно улучшение долговых показателей даже в условиях ограниченных бюджетных ресурсов».

При этом Дмитрий Левин призывает не переоценивать эффект возможной реструктуризации. По его словам, перенос сроков погашения не отменяет обязательств региона и лишь перераспределяет долговую нагрузку во времени. «К 2028–2030 годам, когда начнется активная фаза возврата других инфраструктурных бюджетных кредитов, нагрузка на бюджет может оказаться весьма существенной. Поэтому Ставропольскому краю важно использовать отсрочку для укрепления собственной доходной базы, а не рассматривать ее как решение долговых проблем».

Александр Кудряшов также считает, что сама по себе реструктуризация не может служить показателем оздоровления региональных финансов. По его мнению, оценивать ее эффективность следует по динамике долговой нагрузки и структуре заимствований. «Отсрочка сработает на оздоровление только при снижении долговой нагрузки к собственным доходам и росте доли устойчивых налоговых поступлений. Признаком реального оздоровления станет финансирование инфраструктуры без новых дорогих банковских займов при отсутствии роста коммерческого долга. Обратная ситуация покажет, что перенос лишь отложил нагрузку на более поздний срок»,— резюмирует эксперт.

Станислав Маслаков