Число строящихся жилых комплексов в Сочи сократилось более чем вдвое
Количество строящихся жилых комплексов в Сочи за последние два года сократилось более чем вдвое. Если в 2024 году в городе возводили 19 коммерческих многоквартирных жилых комплексов, то сейчас строительство ведется в рамках восьми проектов комплексного развития территорий, договоры по которым заключили до 2024 года. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин на совещании со строительным блоком.
Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ
По словам главы города, в Сочи сохраняют ранее принятый курс градостроительной политики, предусматривающий сокращение объемов коммерческого жилищного строительства. По итогам прошлого года ввод таких объектов уменьшился на треть. За 2025 год и истекший период 2026 года выдали только одно разрешение на строительство коммерческого многоквартирного дома. Речь идет о доме на 93 квартиры на улице Виноградной в микрорайоне Мамайка, который строят в рамках договора о комплексном развитии территории. В соответствии с условиями соглашения инвестор также построит детский сад.
Андрей Прошунин сообщил, что приоритетами градостроительной и инвестиционной политики стали развитие санаторно-курортной отрасли, инженерной инфраструктуры и строительство социальных объектов. По его данным, за последние два года объем ввода социальных объектов вырос на треть. Он также отметил, что статистика по численности населения и количеству детей в школах свидетельствует об остановке роста постоянно проживающего населения. В связи с этим основное внимание уделяют развитию социальной и инженерной инфраструктуры существующих микрорайонов, а также увеличению номерного фонда.
По данным администрации, одновременно в городе строят почти 10 тыс. гостиничных номеров. Часть номерного фонда может реализовываться в соответствии с требованиями Федерального закона №214-ФЗ. При этом покупатели заключают договоры управления с гостиничными операторами, предусматривающие использование объектов в гостиничном формате без возможности постоянного проживания собственников.
В настоящее время на сопровождении администрации находятся 62 инвестиционных проекта с общим объемом вложений более 700 млрд руб. Из них 44 проекта реализуют в санаторно-курортной и туристической сфере. Они предусматривают строительство гостиничных комплексов, санаториев и сопутствующей инфраструктуры. По данным администрации, реализация этих проектов позволит создать более 24 тыс. рабочих мест и к 2030 году увеличить номерной фонд города на 29 тыс. номеров.
Помимо этого, в Сочи продолжают строительство социальных домов для переселения граждан из аварийного жилья и обеспечения квартирами педагогов. В 2026 году начали возводить два 11-этажных дома в Центральном районе: на 185 квартир на улице Чехова и на 100 квартир на улице Вишневой. Также ведут предпроектные работы еще по двум объектам на улицах Есауленко и Ачишховской.