Число строящихся жилых комплексов в Сочи сократилось более чем вдвое

Количество строящихся жилых комплексов в Сочи за последние два года сократилось более чем вдвое. Если в 2024 году в городе возводили 19 коммерческих многоквартирных жилых комплексов, то сейчас строительство ведется в рамках восьми проектов комплексного развития территорий, договоры по которым заключили до 2024 года. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин на совещании со строительным блоком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

По словам главы города, в Сочи сохраняют ранее принятый курс градостроительной политики, предусматривающий сокращение объемов коммерческого жилищного строительства. По итогам прошлого года ввод таких объектов уменьшился на треть. За 2025 год и истекший период 2026 года выдали только одно разрешение на строительство коммерческого многоквартирного дома. Речь идет о доме на 93 квартиры на улице Виноградной в микрорайоне Мамайка, который строят в рамках договора о комплексном развитии территории. В соответствии с условиями соглашения инвестор также построит детский сад.

Андрей Прошунин сообщил, что приоритетами градостроительной и инвестиционной политики стали развитие санаторно-курортной отрасли, инженерной инфраструктуры и строительство социальных объектов. По его данным, за последние два года объем ввода социальных объектов вырос на треть. Он также отметил, что статистика по численности населения и количеству детей в школах свидетельствует об остановке роста постоянно проживающего населения. В связи с этим основное внимание уделяют развитию социальной и инженерной инфраструктуры существующих микрорайонов, а также увеличению номерного фонда.

По данным администрации, одновременно в городе строят почти 10 тыс. гостиничных номеров. Часть номерного фонда может реализовываться в соответствии с требованиями Федерального закона №214-ФЗ. При этом покупатели заключают договоры управления с гостиничными операторами, предусматривающие использование объектов в гостиничном формате без возможности постоянного проживания собственников.

В настоящее время на сопровождении администрации находятся 62 инвестиционных проекта с общим объемом вложений более 700 млрд руб. Из них 44 проекта реализуют в санаторно-курортной и туристической сфере. Они предусматривают строительство гостиничных комплексов, санаториев и сопутствующей инфраструктуры. По данным администрации, реализация этих проектов позволит создать более 24 тыс. рабочих мест и к 2030 году увеличить номерной фонд города на 29 тыс. номеров.

Помимо этого, в Сочи продолжают строительство социальных домов для переселения граждан из аварийного жилья и обеспечения квартирами педагогов. В 2026 году начали возводить два 11-этажных дома в Центральном районе: на 185 квартир на улице Чехова и на 100 квартир на улице Вишневой. Также ведут предпроектные работы еще по двум объектам на улицах Есауленко и Ачишховской.

Мария Удовик