Мэрия Ярославля решила снизить цену «Дома Донцовых»
Мэрия Ярославля выставит на аукцион объект культурного наследия «Дом Донцовых» за 89 млн руб. вместо планировавшихся ранее 101 млн руб. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов, и оно уже вступило в силу.
Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО
Историческое здание XIX века находится на улице Большой Октябрьской. В нем последние годы размещался «Городской центр развития образования», переехавший в бывшие помещения администрации Кировского района.
Решение о приватизации приняли в 2025 году, а в 2026 году закрепили его постановлением об условиях продажи объекта. Изначально планировалось выставить четырехэтажное здание, земельный участок под ним площадью 550 кв. м и движимое имущество (люстра, бра и др.) за 101 млн руб. Однако новым постановлением прежние условия признаны утратившими силу и установлены новые.
Здание выставят на аукцион. Новый собственник должен будет выполнять требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия.