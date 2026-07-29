В Лазаревском районе Сочи нашли тело пропавшего в море ребенка

В Лазаревском районе Сочи завершили поиски ребенка, которого 27 июля течением унесло в акваторию Черного моря. Тело мальчика обнаружили на третий день поисково-спасательной операции неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа «Чайка» в поселке Лазаревское. Об этом сообщили в МКУ «Служба спасения города Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба спасения Сочи Фото: Служба спасения Сочи

По данным службы спасения, тело ребенка обнаружил спасатель муниципального учреждения во время обследования акватории Черного моря. Поисковые работы продолжались с момента поступления информации о происшествии.

Инцидент произошел 27 июля. Мальчик вместе с отцом пытался перейти русло реки Псезуапсе в районе пляжа «Багратион», после чего обоих течением унесло в море. После получения сообщения о случившемся спасательные службы организовали поисково-спасательную операцию.

В МКУ «Служба спасения города Сочи» сообщили, что ежедневно в поисках участвовали 15 человек, два плавсредства и две единицы техники. Часть групп обследовала береговую линию и прибрежную территорию, другая часть вела поиск в акватории Черного моря с использованием катеров.

Ранее сообщалось, что в первые сутки поисков спасатели обнаружили в море мужчину. Его эвакуировали на берег и проводили реанимационные мероприятия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, однако врачи констатировали смерть. После этого поисковые работы продолжили в отношении пропавшего ребенка.

По итогам операции в МКУ «Служба спасения города Сочи» сообщили о завершении поисков и выразили соболезнования родным и близким погибших.

Мария Удовик