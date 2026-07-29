В Сочи бензин АИ-95 доступен на 36 АЗС

По состоянию на 09:00 29 июля в Сочи работают 50 автозаправочных станций. На части АЗС продолжают действовать ограничения на отпуск топлива, сообщили городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным администрации, бензин АИ-100 имеется на 26 автозаправочных станциях, АИ-95 — на 36, АИ-92 — на 37. Дизельное топливо доступно на 43 АЗС, сжиженный газ — на 12. На двух автозаправочных станциях сети «Роснефть» горючее отпускают только по топливным картам.

На АЗС «Роснефти» действуют ограничения по объему отпуска топлива. Для большинства станций лимит составляет не более 30 л бензина и 50 л дизельного топлива на один автомобиль. На заправках, расположенных вдоль федеральных трасс, максимальный объем увеличен до 50 л бензина и 300 л дизельного топлива. На АЗС сети «Лукойл» отпускают не более 40 л бензина и 60 л дизельного топлива на одно транспортное средство.

По информации городских властей, еще одна автозаправочная станция временно приостановила отпуск топлива. Кроме того, четыре АЗС закрыты на плановый ремонт.

Таким образом, из общего числа автозаправочных станций города 50 продолжают отпускать топливо, одна временно не обслуживает автомобилистов, а четыре не работают в связи с проведением плановых работ.

Администрация Сочи рекомендовала жителям и гостям курорта не приобретать горючее впрок и не создавать повышенный спрос. По оценке властей, отказ от избыточных закупок позволит сократить очереди на действующих автозаправочных станциях и сохранить доступность топлива для всех водителей. Информацию о дальнейшем изменении ситуации администрация пообещала публиковать дополнительно.

Мария Удовик