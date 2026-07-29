ПВО за ночь перехватила 295 беспилотников над Кубанью и другими регионами

В ночь на 29 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Краснодарским краем, еще 11 регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО работали с 20:00 28 июля до 08:00 29 июля. За этот период военные уничтожили беспилотники над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Чувашской Республикой и Татарстаном. Также дроны ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.

Минобороны уточнило, что все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Ограничения распространяются на сведения о работе подразделений, обеспечивающих безопасность, а также на информацию о местах расположения военных объектов, объектов критически важной и потенциально опасной инфраструктуры.

Региональные власти ранее поясняли, что публикация подобных материалов может раскрыть расположение сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности, и повысить риск повторных атак на военные и гражданские объекты. За нарушение действующих ограничений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик