Пять человек застряли на колесе обозрения в Рыбинске

В Рыбинске в Волжском парке пять человек застряли на колесе обозрения, которое внезапно остановилось. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В этот момент в верхних кабинках находились люди. Электрики пытались запустить механизм, но не удалось. Людей спасли прибывшие на место пожарные с помощью автолестницы с люлькой.

«Из кабинки, находящейся на высоте около 12-15 метров над землей, была спасена пожилая женщина. Из другой кабинки, на высоте 35 метров, спасена семья из 4 человек: мужчина, женщина, 10-летняя девочка и 7-летний мальчик»,— сообщили в ГУ МЧС. В ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В администрации аттракциона пояснили, что колесо автоматически остановилось из-за системы защиты оборудования, которая сработала ввиду скачка напряжения в городской электросети. Пока работа аттракциона остановлена.

«В настоящее время специалисты проводят полную диагностику оборудования совместно с технической службой. Колесо обозрения возобновит работу только после завершения всех необходимых проверок и подтверждения полной безопасности»,— пояснили в администрации.

На настоящий момент решено усилить надежность системы электропитания аттракциона. Кроме того, планируется проработать дополнительные меры защиты оборудования от перепадов напряжения.

Алла Чижова