Дагестанский заповедник вошел в рейтинг самых посещаемых в России

Дагестанский государственный природный заповедник вошел в число пяти самых посещаемых в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С января по июнь учреждение приняло более 30 тыс. человек, заняв пятое место в общероссийском рейтинге. Почти половина всех визитов пришлась на июнь: в первый месяц лета заповедник посетили около 14 тыс. человек.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», посещаемость нацпарка «Кисловодский» выросла на 7,4% за первое полугодие.

Константин Соловьев