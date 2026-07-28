Дагестанский заповедник вошел в рейтинг самых посещаемых в России
Дагестанский государственный природный заповедник вошел в число пяти самых посещаемых в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
С января по июнь учреждение приняло более 30 тыс. человек, заняв пятое место в общероссийском рейтинге. Почти половина всех визитов пришлась на июнь: в первый месяц лета заповедник посетили около 14 тыс. человек.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», посещаемость нацпарка «Кисловодский» выросла на 7,4% за первое полугодие.