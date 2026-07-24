Посещаемость нацпарка «Кисловодский» выросла на 7,4% за первое полугодие

Национальный парк «Кисловодский» за первые шесть месяцев 2026 года принял более 1,2 млн посетителей — на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В ФГБУ «Национальный парк Кисловодский» объяснили положительную динамику ростом туристического спроса на регион Кавказских Минеральных Вод и сезонными трендами. Наибольший поток гостей в январе–июне пришелся на апрель, май и июнь.

Весной 2026 года нацпарк стал лидером по посещаемости: за март–май его территорию посетили более 1,23 млн человек. В зимний сезон учреждение заняло третье место — 612 тыс. гостей. В пресс-службе добавили, что по итогам 2026 года рост турпотока, по ожиданиям, «будет примерно сравним с показателями 2025 года».

Константин Соловьев