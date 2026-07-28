«Росхим» получил контрольный пакет Петербургского нефтяного терминала
АО «Росхим» стало владельцем 55% акций Петербургского нефтяного терминала (ПНТ). Об этом сообщает «Фонтанка».
Ранее контрольный пакет принадлежал Российской Федерации в лице Росимущества. Государство получило эти акции после решения суда, который по иску Генеральной прокуратуры обратил в федеральную собственность долю наследников одного из основателей терминала Дмитрия Скигина.
По данным «Фонтанки», оставшиеся 45% акций ПНТ принадлежат Елене Васильевой. Председателем совета директоров «Росхима» является Игорь Ротенберг.
Как отмечает издание, передача контрольного пакета завершает очередной этап многолетнего корпоративного конфликта вокруг одного из крупнейших нефтяных терминалов Балтийского бассейна. В последние годы акционеры оспаривали решения органов управления и собраний акционеров, а в спор вмешались Генпрокуратура, суды и Росимущество.