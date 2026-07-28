«Росхим» получил контрольный пакет Петербургского нефтяного терминала

АО «Росхим» стало владельцем 55% акций Петербургского нефтяного терминала (ПНТ). Об этом сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ранее контрольный пакет принадлежал Российской Федерации в лице Росимущества Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал» Каменное здание было построено в середине XIX века Фото: Alexei Ivanenko / Wikimedia / Alexei Ivanenko Следующая фотография 1 / 2 Ранее контрольный пакет принадлежал Российской Федерации в лице Росимущества Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал» Каменное здание было построено в середине XIX века Фото: Alexei Ivanenko / Alexei Ivanenko / Wikimedia

Ранее контрольный пакет принадлежал Российской Федерации в лице Росимущества. Государство получило эти акции после решения суда, который по иску Генеральной прокуратуры обратил в федеральную собственность долю наследников одного из основателей терминала Дмитрия Скигина.

По данным «Фонтанки», оставшиеся 45% акций ПНТ принадлежат Елене Васильевой. Председателем совета директоров «Росхима» является Игорь Ротенберг.

Как отмечает издание, передача контрольного пакета завершает очередной этап многолетнего корпоративного конфликта вокруг одного из крупнейших нефтяных терминалов Балтийского бассейна. В последние годы акционеры оспаривали решения органов управления и собраний акционеров, а в спор вмешались Генпрокуратура, суды и Росимущество.

Карина Дроздецкая